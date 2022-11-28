Медведев высказался об экономических взаимоотношениях США и Европы

Медведев пояснил, что США создают все условия для интеграции европейских компаний, побуждая тех забыть об интересах самой Европы. Из-за санкций европейскому бизнесу, потерявшему доступ к российскому рынку, все сложнее работать в собственных странах, считает он, поэтому ему ничего не остается, как «нежиться в объятиях» США. Делиться прибылью Вашингтон при этом не намерен, уверен зампред Совбеза, а мнение ЕС его не интересует.