Медведев высказался об экономических взаимоотношениях США и Европы
Отношения США и Евросоюза могут серьезно ухудшиться из-за экономической политики Вашингтона, отказывающегося от своих обязательств, заявил зампред Совбеза РФ Дмитрий Медведев в своем Telegram-канале.
«Похоже, марьяж США и Европы имеет все шансы завершиться грязным скандалом и муторным разделом совместно нажитого имущества. Причина – явная экономическая неверность», – написал он.
Медведев пояснил, что США создают все условия для интеграции европейских компаний, побуждая тех забыть об интересах самой Европы. Из-за санкций европейскому бизнесу, потерявшему доступ к российскому рынку, все сложнее работать в собственных странах, считает он, поэтому ему ничего не остается, как «нежиться в объятиях» США. Делиться прибылью Вашингтон при этом не намерен, уверен зампред Совбеза, а мнение ЕС его не интересует.
«Вот и верь после этого богатым покровителям. Раз – и сняли Европу с содержания. Обошлись как с уличной девкой», – отметил он.
Страны ЕС могли бы начать проводить собственную независимую политику, однако у их лидеров вряд ли хватит на это решительности, заключил Медведев.
На прошлой неделе издание Politico сообщило о недовольстве властей ЕС действиями Белого дома, в частности, они обвиняют США в обогащении за счет боевых действий на Украине. По данным газеты, европейские власти не устраивает тот факт, что Вашингтон наживается на конфликте, в то время как страны ЕС страдают. ЕС в том числе недоволен субсидиями для поддержки «зеленого» бизнеса в США и введенными Байденом налогами.
Данные меры, по мнению политиков, угрожают промышленности ЕС и ограничивают торговлю в Европе. Собеседники издания отметили, что неосведомленность США о последствиях принимаемых решений для ЕС является «серьезной проблемой».
После начала спецоперации России на Украине 24 февраля западные страны ввели против РФ масштабные санкции и стали оказывать Украине финансовую и военную поддержку. В начале октября ЕС принял восьмой пакет санкций, главной мерой которого стало ограничение стоимости нефти. В то же время европейские власти заявляют, что уже приступили к разработке следующего пакета санкций. 24 ноября глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен сообщила, что ЕС активно работает над новыми ограничениями против РФ.
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