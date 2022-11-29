Зорькин: Россия не нуждается в альтернативе ЕСПЧ
Глава Конституционного суда (КС) РФ Валерий Зорькин заявил, что Россия не нуждается в альтернативе ЕСПЧ. Об этом он заявил на Х Всероссийском съезде судей.
«Все вопросы, которые некогда заставляли наших граждан обращаться в ЕСПЧ, могут найти и обязательно найдут свое полное и окончательное разрешение в рамках российской судебной системы», — говорится в докладе Зорькина на Х Всероссийском съезде судей.
Председатель КС РФ убежден в том, что российская судебная система позволяет оптимально обеспечивать взаимодействие различных ее звеньев и на основе приоритета прав человека, используя национальные судебные механизмы, гарантировать полную и эффективную защиту прав граждан, поэтому никакой институциональной замены ЕСПЧ не требуется.
«Можно приветствовать то, что, видимо, больше не ставится, по крайней мере, широко, вопрос о целесообразности появления в национальной судебной системе суда по правам человека как некоей замене ЕСПЧ, когда Россия вышла из Совета Европы. Попытка создать такой суд повлекла бы крайне неоправданное взаимоналожение и многосложное перераспределение компетенции уже существующих судов и отнюдь не упрочила бы гарантии восстановления судебной защиты нарушенных прав», — отмечает Зорькин в докладе.
Этот опыт не должен быть забыт: его следует анализировать и рационально использовать. Но вот с чем точно не нужно спешить – так это с созданием, как сейчас иногда предлагается, «некоего нового межгосударственного суда по правам человека в качестве институциональной замены ЕСПЧ», заключил он.
Россия с 16 сентября перестала являться стороной Европейской конвенции по правам человека и вышла из-под юрисдикции Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ). Такую резолюцию суд выпустил в марте после прекращения членства РФ в Совете Европы. В российском МИДе заявили, что страны НАТО и Евросоюза последовательно превращают Совет Европы в «инструмент антироссийской политики» и отказываются от равноправного диалога.
Москва считает, что выход из этой организации не повлияет на права и свободы российских граждан: в Конституции РФ установлены не меньшие их гарантии, чем в Европейской конвенции по правам человека. В свою очередь положения основных договорно-правовых актов Совета Европы включены в российское законодательство.
Россия стала членом Совета Европы в 1996 г. 25 февраля текущего года организация решила ограничить права России из-за специальной военной операции на Украине. В Совете уточнили, что не исключают Россию и она останется членом организации и участником ее конвенций, включая Европейскую конвенцию о правах человека, однако ее полномочия будут урезаны. Такие меры в Совете назвали временными и подчеркнули, что каналы для связи с Москвой у него останутся.
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