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Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов

Ведомости

Министерство юстиции РФ обнародовало единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами в РФ. Перечень опубликован на сайте ведомства. 

Всего реестр содержит 493 наименования. В список вошли все граждане и организации, которые ранее были объявлены иностранными агентами. 

В предыдущий раз Минюст обновил реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, 25 ноября. Тогда министерство включило в него еще шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и ведущую «Дождя» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) Анну Монгайт. 

В ноябре иноагентами также были признаны журналистка Ирина Шихман, музыкант Noize MС, политики Вячеслав Мальцев и Михаил Светов, главред Republic (признано СМИ-иноагентом) Дмитрий Колезев и др.

Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью. 

Кроме того, 1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью. В Госдуме пояснили, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».

Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.

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Ранее по теме: Минюст включил Ройзмана в реестр физлиц-иноагентов

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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