Минюст опубликовал единый реестр иностранных агентов
Министерство юстиции РФ обнародовало единый реестр физических лиц и организаций, признанных иностранными агентами в РФ. Перечень опубликован на сайте ведомства.
Всего реестр содержит 493 наименования. В список вошли все граждане и организации, которые ранее были объявлены иностранными агентами.
В предыдущий раз Минюст обновил реестр физических лиц, выполняющих функцию иностранного агента, 25 ноября. Тогда министерство включило в него еще шесть человек, в том числе экс-мэра Екатеринбурга Евгения Ройзмана, адвоката Илью Новикова и ведущую «Дождя» (признан Минюстом СМИ-иноагентом) Анну Монгайт.
В ноябре иноагентами также были признаны журналистка Ирина Шихман, музыкант Noize MС, политики Вячеслав Мальцев и Михаил Светов, главред Republic (признано СМИ-иноагентом) Дмитрий Колезев и др.
Статус иноагента появился в российском законодательстве в 2012 г. вместе с изменениями закона об НКО. СМИ его присваивают с 2017 г., физическим лицам — с 2020 г. Новый реестр иноагентов появился 5 апреля — в него Минюст вносит тех физлиц, которые получали финансирование с Украины и занимались политической деятельностью.
Кроме того, 1 декабря в силу вступил закон «О контроле за деятельностью лиц, находящихся под иностранным влиянием». Согласно документу, иноагентами могут быть признаны российские и иностранные компании, общественные объединения и физические лица, которые получают поддержку из-за рубежа, подвержены иностранному влиянию и занимаются политической деятельностью. В Госдуме пояснили, что под иностранным влиянием понимается «предоставление иностранным источником лицу поддержки или оказание воздействия на лицо, в том числе путем принуждения, убеждения или иными способами».
Иноагенты обязаны маркировать свои материалы. Также они не могут преподавать в государственных школах и вузах, создавать материалы для несовершеннолетних, получать господдержку, занимать госдолжности и др.
Подписывайтесь на «Ведомости» в Telegram и будьте в курсе главных новостей экономики и бизнеса.