Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

В начале ноября первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Сообщалось, что 123 делегации поддержали документ, 50 выступили против, а 4 — воздержались. Соавторами выступили еще 18 государств. В этом документе содержится призыв «к скорейшему началу субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», внесенного Россией и Китаем на Конференции по разоружению в 2008 г.