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Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе

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Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования. 122 страны проголосовали за резолюцию, 50 — против, 4 — воздержались.

В резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» содержится настоятельный призыв ко всем странам, особенно к тем, кто обладает космическим потенциалом, «выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».

В начале ноября первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Сообщалось, что 123 делегации поддержали документ, 50 выступили против, а 4 — воздержались. Соавторами выступили еще 18 государств. В этом документе содержится призыв «к скорейшему началу субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», внесенного Россией и Китаем на Конференции по разоружению в 2008 г.

Этой осенью заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Сирия выступают за скорейшее начало переговоров о недопущении гонки вооружений в космосе. Воронцов заявил о необходимости «принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера». Тогда дипломат призвал все государства - члены ОНН как можно скорее приступить к разработке инструмента для того, чтобы сохранить космос «в качестве мирной среды на благо всего человечества».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных