Генассамблея ООН приняла резолюцию РФ о неразмещении оружия в космосе
Генассамблея ООН приняла резолюцию России о неразмещении первыми оружия в космосе, сообщают «РИА Новости» со ссылкой на итоги голосования. 122 страны проголосовали за резолюцию, 50 — против, 4 — воздержались.
В резолюции «Неразмещение первыми оружия в космосе» содержится настоятельный призыв ко всем странам, особенно к тем, кто обладает космическим потенциалом, «выразить… приверженность политическому обязательству о неразмещении первыми оружия в космосе».
В начале ноября первый комитет Генассамблеи ООН одобрил проект резолюции России о неразмещении первыми оружия в космосе. Сообщалось, что 123 делегации поддержали документ, 50 выступили против, а 4 — воздержались. Соавторами выступили еще 18 государств. В этом документе содержится призыв «к скорейшему началу субстантивной работы на основе обновленного проекта договора о предотвращении размещения оружия в космическом пространстве, применения силы или угрозы силой в отношении космических объектов», внесенного Россией и Китаем на Конференции по разоружению в 2008 г.
Этой осенью заместитель главы российской делегации Константин Воронцов на заседании Первого комитета Генассамблеи ООН заявил, что Россия, Белоруссия, Китай, КНДР, Венесуэла, Никарагуа и Сирия выступают за скорейшее начало переговоров о недопущении гонки вооружений в космосе. Воронцов заявил о необходимости «принятия практических мер по запуску переговоров по юридически обязывающему инструменту всеобъемлющего характера». Тогда дипломат призвал все государства - члены ОНН как можно скорее приступить к разработке инструмента для того, чтобы сохранить космос «в качестве мирной среды на благо всего человечества».
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