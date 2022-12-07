В Госдуме заявили о приостановке выплаты взносов в ПАЧЭС из-за Украины
Россия приняла решение приостановить выплату взносов Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева, сообщают «РИА Новости».
7-8 декабря в столице Сербии проходит юбилейное 60-е заседание генассамблеи ПАЧЭС, участниками которого выступают представители стран Черноморского региона, в том числе России и Украины. Как отмечает агентство, перед его началом украинская делегация вывесила перед своим столом национальный флаг со слоганами. А в ходе утверждения членов делегаций участники из Украины агрессивно потребовали отвода российских представителей. После чего Россия покинула заседание, отмечает агентство.
Тимофеева подчеркнула, что на сегодняшний момент представить ПАЧЭС без России невозможно. «И когда это превращается в цирк и балаган и кто-то вправе говорить, что "этот кандидат или депутат не нравятся", то мы здесь — парламентарии и отстаиваем позицию своей страны», — пояснила она.
Председатель комитета заявила, что российская сторона решила приостановить выплаты членских взносов, «потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно». Но Россия останется членом ПАЧЭС, добавила Тимофеева.
Вместе с тем, как сообщил депутат Госдумы Константин Затулин, часть делегаций других стран поддержала украинских участников. «Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас», — отметил депутат.
ПАЧЭС была создана в 1993 г. по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств - членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 г.), Сербия, Турция, Украина.
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