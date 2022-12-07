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В Госдуме заявили о приостановке выплаты взносов в ПАЧЭС из-за Украины

Ведомости

Россия приняла решение приостановить выплату взносов Парламентской ассамблее Черноморского экономического сотрудничества (ПАЧЭС). Такое заявление сделала председатель комитета Госдумы по развитию гражданского общества, и. о. руководителя постоянной делегации Федерального собрания в ПАЧЭС Ольга Тимофеева, сообщают «РИА Новости».

7-8 декабря в столице Сербии проходит юбилейное 60-е заседание генассамблеи ПАЧЭС, участниками которого выступают представители стран Черноморского региона, в том числе России и Украины. Как отмечает агентство, перед его началом украинская делегация вывесила перед своим столом национальный флаг со слоганами. А в ходе утверждения членов делегаций участники из Украины агрессивно потребовали отвода российских представителей. После чего Россия покинула заседание, отмечает агентство.

Тимофеева подчеркнула, что на сегодняшний момент представить ПАЧЭС без России невозможно. «И когда это превращается в цирк и балаган и кто-то вправе говорить, что "этот кандидат или депутат не нравятся", то мы здесь — парламентарии и отстаиваем позицию своей страны», — пояснила она.

Председатель комитета заявила, что российская сторона решила приостановить выплаты членских взносов, «потому что без конструктива и здравого смысла работать абсолютно бессмысленно и бесполезно». Но Россия останется членом ПАЧЭС, добавила Тимофеева.

Вместе с тем, как сообщил депутат Госдумы Константин Затулин, часть делегаций других стран поддержала украинских участников. «Мы очень сожалеем, что это произошло в Сербии, которая вне подозрений в этом вопросе, поддержала нас», — отметил депутат.

ПАЧЭС была создана в 1993 г. по инициативе России и Турции. В ее состав входят делегации парламентов 13 государств - членов Организации ЧЭС: Азербайджан, Албания, Армения, Болгария, Греция, Грузия, Молдова, Румыния, Россия, Северная Македония (с 1 января 2022 г.), Сербия, Турция, Украина.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных