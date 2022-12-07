В Госдуме заявили о приостановке выплаты взносов в ПАЧЭС из-за Украины

Тимофеева подчеркнула, что на сегодняшний момент представить ПАЧЭС без России невозможно. «И когда это превращается в цирк и балаган и кто-то вправе говорить, что "этот кандидат или депутат не нравятся", то мы здесь — парламентарии и отстаиваем позицию своей страны», — пояснила она.