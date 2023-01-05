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Политика

Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России

Ведомости

Россия и США соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов,с которыми сталкивается мир, происходящее сейчас «не достойно» россиян, следует из обращения американского посольства в России, опубликованного в Telegram-канале.

«Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений», — говорится в обращении, к которому также прикреплен видеоролик.

Видеоряд, в частности, содержит кадры встречи руководителей двух стран в разное время: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клинтона, а также российских и американскиех космонавтов.

«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — заключили в пресс-службе дипмиссии.

В марте президент США Джо Байден заявил, что жители России не являются врагом для американцев из-за происходящего на Украине. Американский лидер также обращался к россиянам в середине февраля до начала спецоперации.

«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги», — заявлял тогда президент США.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. США и западные страны осудили решение Москвы начать спецоперацию и ввели девять пакетов санкций.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2022

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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