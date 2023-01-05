Посольство США в Москве опубликовало обращение к народу России
Россия и США соперничали и сотрудничали для преодоления величайших вызовов,с которыми сталкивается мир, происходящее сейчас «не достойно» россиян, следует из обращения американского посольства в России, опубликованного в Telegram-канале.
«Вашу литературу преподают в наших школах. Ваши произведения исполняются в наших самых престижных культурных заведениях. На протяжении всей истории наши страны роднила общность культур и наших достижений», — говорится в обращении, к которому также прикреплен видеоролик.
Видеоряд, в частности, содержит кадры встречи руководителей двух стран в разное время: Леонида Брежнева и Ричарда Никсона, Михаила Горбачева и Рональда Рейгана, Бориса Ельцина и Билла Клинтона, а также российских и американскиех космонавтов.
«Мы считаем, что происходящее вас не достойно, и солидарны с каждым из вас, кто стремится создать более мирное будущее», — заключили в пресс-службе дипмиссии.
В марте президент США Джо Байден заявил, что жители России не являются врагом для американцев из-за происходящего на Украине. Американский лидер также обращался к россиянам в середине февраля до начала спецоперации.
«Мы не угрожаем россиянам и не хотим дестабилизации в России. Обращаюсь к гражданам России — вы не наши враги», — заявлял тогда президент США.
Спецоперация России на Украине началась 24 февраля. Ее целями президент России Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации российские войска взяли под полный контроль ЛНР, а также большую часть ДНР, Херсонской и Запорожской областей. Впоследствии эти территории вошли в состав России. США и западные страны осудили решение Москвы начать спецоперацию и ввели девять пакетов санкций.