ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года
Более половины (55%) опрошенных россиян выбрали президента Владимира Путина политиком года, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.
Путин возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений с 2006 г. Следом за главой государства идет премьер-министр Михаил Мишустин — 21%, министр иностранных дел Сергей Лавров — 13%, министр обороны Сергей Шойгу — 10%, а также ушедший из жизни основатель и председатель ЛДПР Владимир
Около 25% россиян затруднились назвать политика 2022 г., еще 7% отметили, что таких нет.
В декабре 2022 г. большинство (62%) россиян назвали главным итогом года военную спецоперацию на Украине, еще по 9% респондентов таковым сочли объявленную в сентябре частичную мобилизацию и победу над коронавирусом. СВО стала главным событием преимущественно для россиян 35-59 лет, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждан с высшим образованием.