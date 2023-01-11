ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

В декабре 2022 г. большинство (62%) россиян назвали главным итогом года военную спецоперацию на Украине, еще по 9% респондентов таковым сочли объявленную в сентябре частичную мобилизацию и победу над коронавирусом. СВО стала главным событием преимущественно для россиян 35-59 лет, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждан с высшим образованием.