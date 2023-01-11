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ВЦИОМ: россияне назвали Путина политиком года

Ведомости

Более половины (55%) опрошенных россиян выбрали президента Владимира Путина политиком года, следует из результатов опроса ВЦИОМ. В исследовании приняли участие 1600 россиян в возрасте от 18 лет.

Путин возглавляет этот рейтинг на протяжении всего периода измерений с 2006 г. Следом за главой государства идет премьер-министр Михаил Мишустин — 21%, министр иностранных дел Сергей Лавров — 13%, министр обороны Сергей Шойгу — 10%, а также ушедший из жизни основатель и председатель ЛДПР Владимир

Около 25% россиян затруднились назвать политика 2022 г., еще 7% отметили, что таких нет.

В декабре 2022 г. большинство (62%) россиян назвали главным итогом года военную спецоперацию на Украине, еще по 9% респондентов таковым сочли объявленную в сентябре частичную мобилизацию и победу над коронавирусом. СВО стала главным событием преимущественно для россиян 35-59 лет, жителей Москвы и Санкт-Петербурга, а также граждан с высшим образованием.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных