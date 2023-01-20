Небензя сообщил о четырехкратном росте жертв среди мирного населения Донбасса

«Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 г., у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», – приводит его слова «РИА Новости».