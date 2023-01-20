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Небензя сообщил о четырехкратном росте жертв среди мирного населения Донбасса

Ведомости

Число жертв среди мирных жителей Донбасса увеличилось в четыре раза после начала поставок Киеву западного дальнобойного вооружения, заявил постпред РФ при ООН Василий Небензя на неформальной встрече СБ ООН.

«Как только Украина стала получать дальнобойное оружие стран НАТО летом 2022 г., у киевского режима появились новые возможности по целенаправленному уничтожению городов Донбасса. С тех пор зафиксировано четырехкратное увеличение жертв среди мирных граждан и трехкратное увеличение гражданских объектов», – приводит его слова «РИА Новости».

Всего с 17 февраля 2022 г. погиб 4591 мирный житель ДНР и ЛНР, подчеркнул Небензя. По данным дипломата, с конца ноября прошлого года зафиксировано уже более 2000 случаев массированных ударов.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля 2022 г. Ее целями президент РФ Владимир Путин назвал защиту жителей Донбасса, а также демилитаризацию и денацификацию Украины. В ходе спецоперации в состав России вошли ЛНР, ДНР, Херсонская и Запорожская области.

Российские власти неоднократно критиковали поставки США и ЕС оружия Киеву. В частности, официальный представитель МИД РФ Мария Захарова не раз указывала на то, что накачивание Украины вооружениями приближает НАТО к опасной черте прямого военного столкновения с Россией.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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