Япония назвала неприемлемой позицию России по промыслу возле Курил

7 июня 2022 г. Захарова сообщила, что Россия приостанавливает действие соглашения с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов в ответ на заморозку страной ежегодных выплат по соглашению. В связи с приостановкой его действия японским рыбакам запрещен промысел у южных Курильских островов. Соглашение между Россией и Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов было заключено в 1998 г. 29 января Захарова заявила, что Россия уведомила Японию о невозможности согласовать сроки по рыбному промыслу из-за антироссийских санкций Токио.