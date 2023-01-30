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Япония назвала неприемлемой позицию России по промыслу возле Курил

Ведомости

Власти Японии назвали заявили о неприемлемости позиции РФ, касающейся рыбного промысла японских рыбаков в российской экономической зоне в районе южных Курильских островов. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на генерального секретаря кабинета министров Хирокадзу Мацуно.

«Мы настоятельно призываем российскую сторону как можно скорее отреагировать на межправительственные консультации, чтобы можно было начать промысел в кратчайшие сроки», – сказал он (цитата по ТАСС).

7 июня 2022 г. Захарова сообщила, что Россия приостанавливает действие соглашения с Японией по сотрудничеству в области промысла морских живых ресурсов в ответ на заморозку страной ежегодных выплат по соглашению. В связи с приостановкой его действия японским рыбакам запрещен промысел у южных Курильских островов. Соглашение между Россией и Японией о сотрудничестве в области промысла морских живых ресурсов было заключено в 1998 г. 29 января Захарова заявила, что Россия уведомила Японию о невозможности согласовать сроки по рыбному промыслу из-за антироссийских санкций Токио.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных