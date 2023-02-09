Польша закрыла погранпереход с Белоруссией

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии, после чего поручил разместить часть войск России на территории страны в рамках договора о развертывании совместной региональной группировки войск с РФ. 31 октября президент республики подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.