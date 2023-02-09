Польша закрыла погранпереход с Белоруссией
Власти Польши сообщили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках, сообщил в своем Twitter министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.
«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления <...> движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», – сказано в сообщении.
Также министр поручил подготовить список «связанных с режимом Лукашенко» граждан Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции за «репрессии против поляков».
10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии, после чего поручил разместить часть войск России на территории страны в рамках договора о развертывании совместной региональной группировки войск с РФ. 31 октября президент республики подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.
В январе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране создадут новую дивизию войск на востоке республики. Тогда министр рассказал, что в дивизию войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой, а также корейские танки К2 и американские Abrams, закупаемые Польшей.