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Польша закрыла погранпереход с Белоруссией

Ведомости

Власти Польши сообщили о закрытии погранперехода с Белоруссией в Бобровниках, сообщил в своем Twitter министр внутренних дел страны Мариуш Каминьский.

«Принимая во внимание важные интересы государственной безопасности, я принял решение приостановить до дальнейшего уведомления <...> движение на польско-белорусском погранпереходе в Бобровниках», – сказано в сообщении.

Также министр поручил подготовить список «связанных с режимом Лукашенко» граждан Белоруссии, в отношении которых планируется ввести санкции за «репрессии против поляков».

10 октября 2022 г. президент Белоруссии Александр Лукашенко сообщил об угрозах, которые поступают от западных стран в отношении Белоруссии, после чего поручил разместить часть войск России на территории страны в рамках договора о развертывании совместной региональной группировки войск с РФ. 31 октября президент республики подписал указ о создании совместных с Россией учебно-боевых центров подготовки военных двух стран.

В январе министр обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что в стране создадут новую дивизию войск на востоке республики. Тогда министр рассказал, что в дивизию войдут четыре бригады по четыре батальона в каждой, а также корейские танки К2 и американские Abrams, закупаемые Польшей.

Ранее по теме: Польша создаст новую дивизию на востоке страны

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных