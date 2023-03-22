В Госдепе заявили, что только Россия может прекратить конфликт на Украине
В государственном департаменте США считают, что прекратить конфликт на Украине может только Россия. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на представителя департамента.
«Россия остается единственным препятствием на пути к миру в Украине. Россия и только Россия могут сегодня положить конец этой войне», – сказал представитель. В Госдепе отметили, что США хотят завершения военной операции, но «мир должен быть справедливым и безопасным, чтобы быть прочным».
«Наша задача – убедиться, что Украина находится в максимально сильной позиции для ведения переговоров, поэтому мы сейчас прилагаем максимальные усилия для помощи Украине восстановить контроль и защитить территорию, которая была захвачена Россией, будь то с февраля 2022 г. или с 2014 г.», – заключили в департаменте.
12 марта экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что необходимо создать контактную группу для запуска мирного процесса по Украине. По его словам, в нее должны войти США, Великобритания, Франция и Германия.
После этого в министерстве иностранных дел России сообщили, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому что они являются участниками конфликта из-за поставок вооружения армии Украины, предоставления разведданных украинской армии, а также введения санкций против РФ и требования создания трибунала для наказания российского руководства.