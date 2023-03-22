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В Госдепе заявили, что только Россия может прекратить конфликт на Украине

Ведомости

В государственном департаменте США считают, что прекратить конфликт на Украине может только Россия. Об этом сообщил Newsweek со ссылкой на представителя департамента.

«Россия остается единственным препятствием на пути к миру в Украине. Россия и только Россия могут сегодня положить конец этой войне», – сказал представитель. В Госдепе отметили, что США хотят завершения военной операции, но «мир должен быть справедливым и безопасным, чтобы быть прочным».

«Наша задача – убедиться, что Украина находится в максимально сильной позиции для ведения переговоров, поэтому мы сейчас прилагаем максимальные усилия для помощи Украине восстановить контроль и защитить территорию, которая была захвачена Россией, будь то с февраля 2022 г. или с 2014 г.», – заключили в департаменте.

12 марта экс-руководитель Мюнхенской конференции по безопасности Вольфганг Ишингер заявил, что необходимо создать контактную группу для запуска мирного процесса по Украине. По его словам, в нее должны войти США, Великобритания, Франция и Германия.

После этого в министерстве иностранных дел России сообщили, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому что они являются участниками конфликта из-за поставок вооружения армии Украины, предоставления разведданных украинской армии, а также введения санкций против РФ и требования создания трибунала для наказания российского руководства.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных