В Госдепе заявили, что только Россия может прекратить конфликт на Украине

После этого в министерстве иностранных дел России сообщили, что эти страны не могут претендовать на роль нейтральных посредников в мирном процессе по Украине, потому что они являются участниками конфликта из-за поставок вооружения армии Украины, предоставления разведданных украинской армии, а также введения санкций против РФ и требования создания трибунала для наказания российского руководства.