Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+
Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили работу в рамках ОПЕК+ и почеркнули важность договоренностей, достигнутых в рамках нефтяного соглашения.
«Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть», – говорится в сообщении.
Крупе того, Путин и наследный принц обсудили наращивание торгово-экономических связей между странами, а также перспективы реализации совместных проектов по ряду направлений, в том числе в энергетике.
4 июня участники соглашения ОПЕК+ по итогам 35-й встречи ОПЕК и стран, не состоящих в организации, договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 г. до 40,46 млн барр. в сутки. Согласно соглашению, Россия должна скорректировать добычу нефти со следующего года до 9,828 млн барр./сутки.
Позже вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлила добровольное сокращение уровня добычи нефти на 500 000 барр. в сутки до конца следующего года.