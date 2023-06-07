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Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

Ведомости

Президент России Владимир Путин провел телефонный разговор с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом Бен Сальманом Аль Саудом, сообщает пресс-служба Кремля. Стороны обсудили работу в рамках ОПЕК+ и почеркнули важность договоренностей, достигнутых в рамках нефтяного соглашения.

«Обстоятельно рассмотрена тематика обеспечения стабильности на мировом рынке энергоносителей. С обеих сторон дана высокая оценка уровня кооперации в рамках «ОПЕК плюс», позволяющей предпринимать своевременные и эффективные шаги для поддержания баланса спроса и предложения на нефть», – говорится в сообщении.

Крупе того, Путин и наследный принц обсудили наращивание торгово-экономических связей между странами, а также перспективы реализации совместных проектов по ряду направлений, в том числе в энергетике.

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4 июня участники соглашения ОПЕК+ по итогам 35-й встречи ОПЕК и стран, не состоящих в организации, договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 г. до 40,46 млн барр. в сутки. Согласно соглашению, Россия должна скорректировать добычу нефти со следующего года до 9,828 млн барр./сутки.

Позже вице-премьер России Александр Новак сообщил, что Россия продлила добровольное сокращение уровня добычи нефти на 500 000 барр. в сутки до конца следующего года. 

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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