Путин обсудил с наследным принцем Саудовской Аравии работу в рамках ОПЕК+

4 июня участники соглашения ОПЕК+ по итогам 35-й встречи ОПЕК и стран, не состоящих в организации, договорились о снижении общего уровня добычи нефти с 2024 г. до 40,46 млн барр. в сутки. Согласно соглашению, Россия должна скорректировать добычу нефти со следующего года до 9,828 млн барр./сутки.