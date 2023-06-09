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Политика

Песков прокомментировал угрозы США об ответных мерах в адрес Саудовской Аравии

Ведомости

Саудовская Аравия является суверенным государством и важным игроком на рынке энергоносителей, и страна может принимать решение, которое касается собственной экономики, сказал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, комментируя слова президента США Джо Байдена об ответных мерах на сокращение добычи нефти.

«Саудовская Аравия – это суверенное государство, ответственное государство, очень важный игрок на международных рынках энергоносителей. Поэтому, конечно, это суверенное государство вполне суверенно может принимать решение, которое касается собственной экономики. Вряд ли кому-то, даже Соединенным Штатам, нужно читать нотации или нравоучения, как быть в том или ином случае», – заявил Песков.

Накануне, 8 июня, газета The Washington Post (WP) сообщила, что наследный принц Саудовской Аравии Мохаммед бен Сальман пригрозил разрывом отношений с администрацией США. Он в частном порядке заявил, что изменит американо-саудовские отношения, сложившиеся десятилетиями, и может нанести экономические издержки США, если последуют ответные меры. Сальман сделал это после того, как осенью 2022 г. Байден пообещал «последствия» для Саудовской Аравии за решение сократить добычу нефти на фоне высоких цен на энергоносители и приближающихся выборов.

Газета отмечает, что неизвестно, были ли эти угрозы напрямую доставлены в Белый дом. В Совете национальной безопасности заявили, что им ничего об этом не известно, отметив, что США продолжают сотрудничество с Саудовской Аравией.

Ранее по теме: США пытаются улучшить отношения с Саудовской Аравией

Ранее «Ведомости» писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня провел переговоры с наследным принцем. Накануне визита Блинкена 5 июня саудиты пообещали сократить добычу нефти с 10 млн до 9 млн баррелей в сутки в дополнение к широкой сделке ОПЕК+ по ограничению добычи до 2024 г. Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что американцы попытаются отговорить Эр-Рияд от сокращения добычи с 1 июля, так как это приведет к росту цен на мировых рынках.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Рекламно-информационное приложение к газете «Ведомости». Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за номером ПИ № ФС 77 – 77720 от 17 января 2020 г.

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