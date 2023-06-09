Песков прокомментировал угрозы США об ответных мерах в адрес Саудовской Аравии

Ранее «Ведомости» писали, что госсекретарь США Энтони Блинкен 7 июня провел переговоры с наследным принцем. Накануне визита Блинкена 5 июня саудиты пообещали сократить добычу нефти с 10 млн до 9 млн баррелей в сутки в дополнение к широкой сделке ОПЕК+ по ограничению добычи до 2024 г. Директор Фонда изучения США им. Франклина Рузвельта Юрий Рогулев отметил, что американцы попытаются отговорить Эр-Рияд от сокращения добычи с 1 июля, так как это приведет к росту цен на мировых рынках.