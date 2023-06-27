ООН может завершить свою миротворческую миссию в Мали к 30 июня

Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) началась в апреле 2013 г., она была учреждена резолюцией Совета Безопасности организации. На сайте операций ООН по поддержанию мира говорится, что целью отправки в страну миротворцев была «поддержка политических процессов».