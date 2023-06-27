ООН может завершить свою миротворческую миссию в Мали к 30 июня
Миротворческая миссия ООН в Мали, которая длится более 10 лет, может завершиться 30 июня, сообщил Reuters со ссылкой на проект резолюции французской делегации.
Весь персонал миссии может быть выведен в течение полугода. Согласно проекту резолюции Франции, сотрудники миссии должны покинуть территорию страны до 31 декабря 2023 г. В общей сложности миссия ООН в Мали насчитывает порядка 13 000 человек.
16 июня министр иностранных дел Мали Абдулай Диоп попросил силы ООН уйти из страны «без промедления», сообщал телеканал France24. Он отметил, что правительство готово содействовать в выводе миротворцев из страны, и добавил, что миссия в Мали стала «частью проблемы» и «разжигает напряженность в обществе».
Многопрофильная комплексная миссия ООН по стабилизации в Мали (МИНУСМА) началась в апреле 2013 г., она была учреждена резолюцией Совета Безопасности организации. На сайте операций ООН по поддержанию мира говорится, что целью отправки в страну миротворцев была «поддержка политических процессов».
«Миссии было предложено оказывать поддержку переходным властям Мали в стабилизации положения в стране и осуществлении “дорожной карты” переходного периода, уделяя основное внимание крупным населенным пунктам и линиям коммуникаций, защите гражданского населения, соблюдению прав человека, созданию условий для предоставления гуманитарной помощи и возвращения перемещенных лиц, восстановлению государственной власти и подготовке к свободным, всеохватным и мирным выборам», – поясняется на сайте.