Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания экс-генконсула Казахстана

26 июня Яровая в интервью «Известиям» уточнила, что ответственность за проявление русофобии коснется должностных лиц, которые насаждают такую идеологию гражданам своих стран. Яровая тогда отметила, что защиту от русофобии будут получать не только граждане России, но и соотечественники. Например, нарушениями их прав будут считаться отказ в медпомощи и трудоустройстве, ограничения на использование русского языка, снятие показа театральных постановок. Она сообщила, что парламентарии уже «приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений».