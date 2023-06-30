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Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания экс-генконсула Казахстана

Ведомости

Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку антироссийских высказываний бывшего генерального консула Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрама Канапии.

«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад», – сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).

Ранее в сети появилось видео Канапии, где он негативно высказывался по поводу граждан России. После этого жители Санкт-Петербурга призвали привлечь экс-генконсула к ответственности.

В середине мая вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. По словам депутата, это необходимо для того, чтобы «остановить тех, кто, <…> предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии».

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26 июня Яровая в интервью «Известиям» уточнила, что ответственность за проявление русофобии коснется должностных лиц, которые насаждают такую идеологию гражданам своих стран. Яровая тогда отметила, что защиту от русофобии будут получать не только граждане России, но и соотечественники. Например, нарушениями их прав будут считаться отказ в медпомощи и трудоустройстве, ограничения на использование русского языка, снятие показа театральных постановок. Она сообщила, что парламентарии уже «приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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