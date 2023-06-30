Бастрыкин поручил проверить антироссийские высказывания экс-генконсула Казахстана
Председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин поручил провести проверку антироссийских высказываний бывшего генерального консула Казахстана в Санкт-Петербурге Мейрама Канапии.
«Председатель СК России поручил и. о. руководителя ГСУ СК РФ по г. Санкт-Петербургу Бобкову О. В. организовать процессуальную проверку по изложенным сведениям и представить доклад», – сообщили в пресс-службе ведомства (цитата по ТАСС).
Ранее в сети появилось видео Канапии, где он негативно высказывался по поводу граждан России. После этого жители Санкт-Петербурга призвали привлечь экс-генконсула к ответственности.
В середине мая вице-спикер Госдумы Ирина Яровая заявила о необходимости ввести уголовную ответственность за проявление русофобии. По словам депутата, это необходимо для того, чтобы «остановить тех, кто, <…> предавая суверенные интересы своих граждан и своих стран, пустились в гонку русофобии».
26 июня Яровая в интервью «Известиям» уточнила, что ответственность за проявление русофобии коснется должностных лиц, которые насаждают такую идеологию гражданам своих стран. Яровая тогда отметила, что защиту от русофобии будут получать не только граждане России, но и соотечественники. Например, нарушениями их прав будут считаться отказ в медпомощи и трудоустройстве, ограничения на использование русского языка, снятие показа театральных постановок. Она сообщила, что парламентарии уже «приступили с профильными ведомствами к проработке правовых норм, правовых решений».