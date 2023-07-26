Великобритания заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН по Украине

Второе экстренно запросил Киев в связи с российскими ударами по инфраструктуре украинских портов, пояснял он. По словам Полянского, Москва заявила на свое заседание «двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима». Он не стал раскрывать их имена, чтобы «обезопасить от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПСО».