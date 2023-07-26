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Великобритания заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН по Украине

Ведомости

Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на Совете Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при организации.

По информации постпредства, Россия в связи с этим отказалась от выступления на заседании по зерновой сделке.

В СБ сегодня, 26 июля, проходят сразу два заседания по Украине. Как анонсировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, первое заседание посвящено «гонениям на каноническое православие», его заранее запросила российская сторона. 

Второе экстренно запросил Киев в связи с российскими ударами по инфраструктуре украинских портов, пояснял он. По словам Полянского, Москва заявила на свое заседание «двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима». Он не стал раскрывать их имена, чтобы «обезопасить от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПСО». 

«Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам!» – написал Полянский в своем Telegram-канале.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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