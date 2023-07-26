Великобритания заблокировала выступление докладчика от России на СБ ООН по Украине
Великобритания заблокировала выступление одного из российских докладчиков на Совете Безопасности ООН по Украине, сообщает ТАСС со ссылкой на постпредство РФ при организации.
По информации постпредства, Россия в связи с этим отказалась от выступления на заседании по зерновой сделке.
В СБ сегодня, 26 июля, проходят сразу два заседания по Украине. Как анонсировал первый заместитель постоянного представителя РФ при ООН Дмитрий Полянский, первое заседание посвящено «гонениям на каноническое православие», его заранее запросила российская сторона.
Второе экстренно запросил Киев в связи с российскими ударами по инфраструктуре украинских портов, пояснял он. По словам Полянского, Москва заявила на свое заседание «двух докладчиков, имеющих личный опыт преследований киевского режима». Он не стал раскрывать их имена, чтобы «обезопасить от давления со стороны режима Зеленского и украинского ЦИПСО».
«Однако британское председательство в СБ уже затеяло грязные процедурные игры с тем, чтобы наших докладчиков не допустить. Слишком уж правда режет глаза нашим западным коллегам!» – написал Полянский в своем Telegram-канале.