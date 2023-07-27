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Путин: Россия готова содействовать укреплению суверенитета африканских стран

Ведомости

Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе трехсторонней встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.

«Мы рассматриваем Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте», – уточнил Путин. Он добавил, что союз создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.

Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств и тому, чтобы Африка стала «одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства». По словам президента, этому будет уделено особое внимание во время саммита.

На встрече Путин также сообщил о росте товарооборота России с африканскими странами в первом полугодии 2023 г. на 35%. Он также отметил, что Москва рассчитывает на подключение африканского союза к G20 на следующем саммите в Индии, который пройдет в сентябре.

Трехсторонняя встреча стала первым мероприятием российского лидера в день открытия саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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