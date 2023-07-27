Путин: Россия готова содействовать укреплению суверенитета африканских стран
Россия рассматривает Африканский союз как ведущую региональную организацию и готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств. Об этом президент России Владимир Путин заявил в ходе трехсторонней встречи с председателем Африканского союза, президентом Союза Коморских островов Азали Ассумани и председателем комиссии Африканского союза Муссой Факи Махаматом.
«Мы рассматриваем Африканский союз как ведущую региональную организацию, которая формирует современную структуру безопасности на континенте», – уточнил Путин. Он добавил, что союз создает условия для обеспечения достойного места Африки в системе глобальных экономических связей.
Путин подчеркнул, что Россия готова содействовать укреплению суверенитета африканских государств и тому, чтобы Африка стала «одним из ключевых партнеров в новой системе многополярного мироустройства». По словам президента, этому будет уделено особое внимание во время саммита.
Трехсторонняя встреча стала первым мероприятием российского лидера в день открытия саммита Россия – Африка, который проходит в Санкт-Петербурге 27–28 июля. В мероприятии примут участие делегации из 49 стран, в том числе 17 лидеров африканских государств.