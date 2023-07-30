Медведев допустил применение ядерного оружия при отторжении части России
России в случае отторжения Украиной части территории пришлось бы применить ядерное оружие, другого выхода не останется, заявил заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.
Вооруженные силы России, которые отражают контрнаступление «коллективного врага», защищают российских граждан и «нашу землю», написал политик в своем Telegram-канале. Помимо этого, по мнению Медведева, военные РФ предотвращают и мировой конфликт.
«Ведь если представить себе, что наступление укробандеровцев при поддержке НАТО удалось и они отторгли часть нашей земли, то нам пришлось бы в силу правил указа президента России от 02.06.2020 пойти на использование ядерного оружия», – пояснил зампред Совбеза.
Враги страны, считает Медведев, должны «молиться на наших воинов», так как те не дают разгореться «мировому ядерному пожару».
16 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФа, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Москва начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. 26 мая Медведев во время визита во Вьетнам рассказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие.