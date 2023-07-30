Медведев допустил применение ядерного оружия при отторжении части России

16 июня президент России Владимир Путин заявил на пленарном заседании ПМЭФа, что у России нет необходимости использовать ядерное оружие, но это теоретически допустимо только при угрозе территориальной целостности и независимости государства. Он отметил, что все ждут, чтобы Москва начала нажимать на кнопки, но «нет такой необходимости». Путин пояснил, что это не нужно, потому что противник на линии фронта успеха не имеет. 26 мая Медведев во время визита во Вьетнам рассказал, что Россия может нанести превентивный удар в случае, если Украина получит ядерное оружие.