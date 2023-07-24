Медведев предложил выбирать нестандартные цели для ударов по Украине
Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев пообещал нестандартные цели для ударов в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам. Об этом он написал в своем Telegram-канале.
«Бандеровские ублюдки все чаще выбирают мирные, гражданские цели для своих подлых ударов. К этому надо быть готовым всем. И нам необходимо выбирать нестандартные цели для наших ударов. Не только хранилища, энергетические узлы и нефтяные базы. Есть и другие места, где нас пока не ждут. И где эффект будет очень весомым», – написал он.
По словам Медведева, удары по гражданским объектам на территории России связаны с отсутствием успехов ВСУ при контрнаступлении. «Значит, нужны информационные победы. Пусть дутые и иррациональные. Поэтому удары по гражданским объектам для нацистов и завербованного им населения тоже приемлемы. Многие укроимбецилы им искренне радуются», – пояснил он.
Утром 24 июля в Москве были зафиксированы удары беспилотников по двум нежилым зданиям. Департамент транспорта Москвы сообщил о перекрытии движения по Комсомольскому проспекту от д. 18 в сторону Подмосковья, также было перекрыто движение на проспекте Лихачева. Оба проспекта находятся на юге столице. Как сообщили в экстренных службах ТАСС, от падения дронов пострадало здание по адресу Комсомольский проспект, д. 17, а также бизнес-центр на проспекте Лихачева, у которого были выбиты стекла на последних 17 и 18 этажах. Позже Минобороны России подтвердило атаку двух БПЛА, они были подавлены средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ) и в результате «потерпели крушение».
На прошлой неделе, в ночь на 17 июля, был атакован Крымский мост. В результате атаки украинскими надводными беспилотниками погибла семейная пара, их несовершеннолетняя дочь получила ранения. Следственный комитет России возбудил по факту атаки дело о теракте. После произошедшего МИД России напомнил, что Крымский мост является сугубо гражданским объектом.