В администрации президента выразили обеспокоенность ходом выборов в Хакасии

Кроме того, Харичев привел в пример ситуацию с одним из кандидатов на пост главы республики, который сразу, как только вернулся с фронта, «столкнулся с массированной клеветнической атакой в сети интернет»: «Мне кажется, те люди, которые организовали массовую атаку, по ту сторону добра и зла». Речь идет, вероятно, о депутате Госдумы от «Единой России» Сергее Соколе, который также руководит региональным отделением партии и считается основным оппонентом Коновалова.