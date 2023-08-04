В администрации президента выразили обеспокоенность ходом выборов в Хакасии
В администрации президента (АП) обратили внимание на «грязь» и «клеветническую информацию» в медиаполе перед выборами в Хакасии. «У меня вызывает большую озабоченность то, что происходит здесь с выборами», – приводит «Пульс Хакасии» слова начальника управления президента по обеспечению деятельности госсовета Александра Харичева.
Харичев посетил республику и, по данным издания, провел несколько встреч с кандидатами, участвующими в выборах главы Хакасии (имена кандидатов издание не называет). Чиновник АП отметил, что в целом по стране кампании проходят корректно: в 21 регионе выбирают глав, в 16 – региональные парламенты. «Я бы сказал, никто не пересекает черты, по крайнем мере пока», – сказал он.
Коснувшись выборов в Хакасии, Харичев заявил, что КПРФ и исполнительные органы власти «бойкотировали» и «парализовали» здесь работу избиркома. В ситуацию пришлось вмешиваться Центризбиркому (ЦИК) России. «Я не встречал такого ни в одном регионе страны, по крайней мере в этом веке», – отметил Харичев. Исполнительной властью в регионе руководит губернатор – первый секретарь рескома КПРФ Валентин Коновалов, который баллотируется на второй срок.
ЦИК России отменял несколько решений местных властей. В частности, федеральная комиссия 27 июля удовлетворила жалобу Владимира Грудинина (однофамильца кандидата КПРФ на президентских выборах 2018 г.), выдвинутого региональным отделением «Коммунистов России», и восстановила его на выборах губернатора. На его снятии с выборов настаивала хакасская ячейка КПРФ: члены партии указывали, что Грудинин до сих пор (по их версии) не сдал партбилет, а значит, не может баллотироваться от другой структуры.
Кроме того, Харичев привел в пример ситуацию с одним из кандидатов на пост главы республики, который сразу, как только вернулся с фронта, «столкнулся с массированной клеветнической атакой в сети интернет»: «Мне кажется, те люди, которые организовали массовую атаку, по ту сторону добра и зла». Речь идет, вероятно, о депутате Госдумы от «Единой России» Сергее Соколе, который также руководит региональным отделением партии и считается основным оппонентом Коновалова.