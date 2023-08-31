Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

Строительство моста началось в октябре 2020 г. В январе 2023 г. был установлен последний пролет моста. Это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России. Он расположен в районе поселка Высокогорский Енисейского района, его протяженность превышает 2 км.