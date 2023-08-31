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Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей

Ведомости

Президент России Владимир Путин дал старт движению по самому северному автомобильному мосту через Енисей в Красноярском крае. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи, передает пресс-служба Кремля.

«Разрешаю», – сказал он в ходе совещания по развитию Красноярского края.

Строительство моста началось в октябре 2020 г. В январе 2023 г. был установлен последний пролет моста. Это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России. Он расположен в районе поселка Высокогорский Енисейского района, его протяженность превышает 2 км.

Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. Благодаря мосту будет обеспечена устойчивая круглогодичная транспортная связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, в котором добывается 25% золота от общего объема в России и почти 80% – Красноярского края.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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