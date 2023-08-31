Путин открыл движение по самому северному мосту через Енисей
Президент России Владимир Путин дал старт движению по самому северному автомобильному мосту через Енисей в Красноярском крае. Глава государства принял участие в церемонии запуска по видеосвязи, передает пресс-служба Кремля.
«Разрешаю», – сказал он в ходе совещания по развитию Красноярского края.
Строительство моста началось в октябре 2020 г. В январе 2023 г. был установлен последний пролет моста. Это седьмой автомобильный мост через крупнейшую реку России. Он расположен в районе поселка Высокогорский Енисейского района, его протяженность превышает 2 км.
Бывший губернатор Красноярского края Александр Усс сообщал, что мост позволит освоить новые месторождения полезных ископаемых и начать развитие дорожной сети правобережья Енисея и Ангары. Благодаря мосту будет обеспечена устойчивая круглогодичная транспортная связь между центральными районами края и Северо-Енисейским районом, в котором добывается 25% золота от общего объема в России и почти 80% – Красноярского края.