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Лавров анонсировал неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана

Ведомости

Неформальный саммит с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.

«Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства», – сказал министр (цитата по ТАСС).

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Лавров добавил, что президенты регулярно общаются в последнее время, и отметил «динамичное развитие двусторонних отношений», а также продолжение «интенсивного, доверительного политического диалога».

Путин и Эрдоган договорились о встрече во время телефонных переговоров 2 августа. Лидеры России и Турции намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время.

Как ранее сообщали турецкие СМИ, Эрдоган приедет в Сочи 4 сентября – эту дату называли и источники ТАСС. Песков 30 августа подтвердил, что встреча президентов пройдет в России, о ее дате сообщат «на днях».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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