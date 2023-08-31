Лавров анонсировал неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана
Неформальный саммит с участием президента России Владимира Путина и его турецкого коллеги Реджепа Тайипа Эрдогана состоится в ближайшее время. Об этом сообщил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
«Состоялось несколько телефонных разговоров, очные встречи, и на ближайшее время планируется очередной неформальный саммит, на котором будут рассмотрены все направления нашего партнерства», – сказал министр (цитата по ТАСС).
Лавров добавил, что президенты регулярно общаются в последнее время, и отметил «динамичное развитие двусторонних отношений», а также продолжение «интенсивного, доверительного политического диалога».
Путин и Эрдоган договорились о встрече во время телефонных переговоров 2 августа. Лидеры России и Турции намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время.
Как ранее сообщали турецкие СМИ, Эрдоган приедет в Сочи 4 сентября – эту дату называли и источники ТАСС. Песков 30 августа подтвердил, что встреча президентов пройдет в России, о ее дате сообщат «на днях».