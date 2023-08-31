Лавров анонсировал неформальный саммит с участием Путина и Эрдогана

Путин и Эрдоган договорились о встрече во время телефонных переговоров 2 августа. Лидеры России и Турции намерены обсудить в том числе вопросы урегулирования ситуации на Украине и продления зерновой сделки. 28 августа пресс-секретарь президента Дмитрий Песков подтвердил, что встреча Путина с Эрдоганом состоится в ближайшее время.