Собянин поблагодарил специалистов за помощь в восстановлении Донецка и Луганска
Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность московским коммунальщикам за участие в восстановительных работах в Донецке и Луганске, пишет ТАСС.
Глава столицы отметил сложности, с которыми специалистам приходится регулярно сталкиваться.
«Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики при подготовке к зиме, за этот год вставлено 13 000 окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем», – отметил Собянин в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.
Мэр Москвы сказал также, что руководители и жители ДНР и ЛНР просили его поблагодарить работников комплекса городского хозяйства столицы за работу, которую они выполняют на новых территориях.
Ранее в июне в интервью «РИА Новости» Собянин рассказал, что несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски. По его словам, помимо этого Москва оказывает содействие и в образовании, здравоохранении, восстановлении соцобъектов, жилья.