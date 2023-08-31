Собянин поблагодарил специалистов за помощь в восстановлении Донецка и Луганска

«Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики при подготовке к зиме, за этот год вставлено 13 000 окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем», – отметил Собянин в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.