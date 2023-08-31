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Собянин поблагодарил специалистов за помощь в восстановлении Донецка и Луганска

Ведомости

Мэр Москвы Сергей Собянин выразил благодарность московским коммунальщикам за участие в восстановительных работах в Донецке и Луганске, пишет ТАСС.

Глава столицы отметил сложности, с которыми специалистам приходится регулярно сталкиваться.

«Тысяча ваших коллег работает над восстановлением экономики, инженерных сетей, жилого сектора в Донецке, Луганске, и есть вещи, которые для такой работы считаются экстремальными. В Донецке, помимо обычной работы, которую выполняют коммунальщики при подготовке к зиме, за этот год вставлено 13 000 окон, выбитых снарядами. Вы работаете рядом с этими людьми, рискуя жизнью и здоровьем», – отметил Собянин в ходе торжественного мероприятия в День работников комплекса городского хозяйства Москвы.

Мэр Москвы сказал также, что руководители и жители ДНР и ЛНР просили его поблагодарить работников комплекса городского хозяйства столицы за работу, которую они выполняют на новых территориях. 

Ранее в июне в интервью «РИА Новости» Собянин рассказал, что несколько тысяч специалистов из Москвы постоянно находятся в Донецке и Луганске и помогают восстанавливать инфраструктуру, несмотря на риски. По его словам, помимо этого Москва оказывает содействие и в образовании, здравоохранении, восстановлении соцобъектов, жилья.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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