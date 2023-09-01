СМИ: Зеленского возмутила нехватка призывников

В связи с конфликтом украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию станы, кроме как с особого разрешения. Дезертиры наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, отказавшимся от службы грозит до пяти лет лишения свободы. Газета приводит примеры двух украинцев, заплативших по $5000: первый – за то, чтобы машина с правительственными номерами вывезла его в лес недалеко от Венгрии, второй – за поддельную медицинскую справку.