СМИ: Зеленского возмутила нехватка призывников
Президента Украины Владимира Зеленского возмутила работа военных комиссариатов, отвечающиз за отправку призывников на фронт, пишет французская газета Le Figaro.
Глава Украины осудил коррупцию в комиссариатах и назвал ее государственной изменой. При этом ярость Зеленского вызвал тот факт, что в сложившейся ситуации ВСУ столкнулись с нехваткой призывников, которых можно отправить на фронт.
Le Figaro сообщает, что с начала спецоперации было арестовано 13 600 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну. Еще около 6100 человек поймали с поддельными документами.
В связи с конфликтом украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию станы, кроме как с особого разрешения. Дезертиры наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, отказавшимся от службы грозит до пяти лет лишения свободы. Газета приводит примеры двух украинцев, заплативших по $5000: первый – за то, чтобы машина с правительственными номерами вывезла его в лес недалеко от Венгрии, второй – за поддельную медицинскую справку.
11 августа Зеленский уволил всех региональных чиновников, отвечающих за призыв. Их места достались военным, которые вернулись с фронта. Число уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц военкоматов, превысило 110.