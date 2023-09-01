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СМИ: Зеленского возмутила нехватка призывников

Ведомости

Президента Украины Владимира Зеленского возмутила работа военных комиссариатов, отвечающиз за отправку призывников на фронт, пишет французская газета Le Figaro.

Глава Украины осудил коррупцию в комиссариатах и назвал ее государственной изменой. При этом ярость Зеленского вызвал тот факт, что в сложившейся ситуации ВСУ столкнулись с нехваткой призывников, которых можно отправить на фронт.

Le Figaro сообщает, что с начала спецоперации было арестовано 13 600 человек, пытавшихся нелегально покинуть страну. Еще около 6100 человек поймали с поддельными документами.

В связи с конфликтом украинцы в возрасте от 18 до 60 лет не имеют права покидать территорию станы, кроме как с особого разрешения. Дезертиры наказываются лишением свободы на срок до 12 лет, отказавшимся от службы грозит до пяти лет лишения свободы. Газета приводит примеры двух украинцев, заплативших по $5000: первый – за то, чтобы машина с правительственными номерами вывезла его в лес недалеко от Венгрии, второй – за поддельную медицинскую справку.

11 августа Зеленский уволил всех региональных чиновников, отвечающих за призыв. Их места достались военным, которые вернулись с фронта. Число уголовных дел, возбужденных в отношении должностных лиц военкоматов, превысило 110.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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