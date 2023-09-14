СМИ: президент Южного Судана может посетить Россию 27-28 сентября

О том, что Киир посетит Москву до конца сентября, ранее «Ведомостям» рассказывали два дипломатических источника. Это будет первый визит лидера республики в Россию. По словам одного из собеседников, знакомого с ситуацией в регионе, представители элит Южного Судана решили напрямую вести контакты с российским руководством по вопросам безопасности, пока ЧВК «Вагнер» «находится в подвешенном состоянии».