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СМИ: президент Южного Судана может посетить Россию 27-28 сентября

Ведомости

Президент Южного Судана Салва Киир может посетить Москву 27-28 сентября. Об этом со ссылкой на посольство России в Уганде и по совместительству Южном Судане пишет ТАСС.

«Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27-28 сентября», – уточнили в диппредставительстве.

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О том, что Киир посетит Москву до конца сентября, ранее «Ведомостям» рассказывали два дипломатических источника. Это будет первый визит лидера республики в Россию. По словам одного из собеседников, знакомого с ситуацией в регионе, представители элит Южного Судана решили напрямую вести контакты с российским руководством по вопросам безопасности, пока ЧВК «Вагнер» «находится в подвешенном состоянии».

В конце июля Россию посещал вице-президент Южного Судана Табан Денг Гаи, он принял участие в саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. О каких-то конкретных договоренностях с российским руководством тогда не сообщалось.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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