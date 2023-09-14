СМИ: президент Южного Судана может посетить Россию 27-28 сентября
Президент Южного Судана Салва Киир может посетить Москву 27-28 сентября. Об этом со ссылкой на посольство России в Уганде и по совместительству Южном Судане пишет ТАСС.
«Можем подтвердить планы визита президента Республики Южный Судан Салвы Киира в Россию 27-28 сентября», – уточнили в диппредставительстве.
О том, что Киир посетит Москву до конца сентября, ранее «Ведомостям» рассказывали два дипломатических источника. Это будет первый визит лидера республики в Россию. По словам одного из собеседников, знакомого с ситуацией в регионе, представители элит Южного Судана решили напрямую вести контакты с российским руководством по вопросам безопасности, пока ЧВК «Вагнер» «находится в подвешенном состоянии».
В конце июля Россию посещал вице-президент Южного Судана Табан Денг Гаи, он принял участие в саммите «Россия – Африка» в Санкт-Петербурге. О каких-то конкретных договоренностях с российским руководством тогда не сообщалось.