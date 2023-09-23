Лавров назвал Запад «империей лжи»

В середине августа президент отмечал, что в регионах мира «тлеют очаги напряженности», которые имеют свои особенности, но все они порождены действиями Запада. Осенью 2022 г. Путин заявлял, что в последние месяцы западные страны предприняли шаги, направленные на обострение ситуации в мире. По словам Путина, «они всегда играют на обострение».