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Политика

Лавров назвал Запад «империей лжи»

Ведомости

Запад представляет собой «империю лжи», а американские и европейские страны не выполняют свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.

«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи"», – сказал Лавров.

Министр добавил, что сейчас появляется «новый мировой порядок», а «контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством» и «теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения». По его словам, «визитной карточкой» Запада стало неприятие принципа равноправия и «тотальная недоговороспособность».

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20 сентября Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине подчеркнул, что риски возникновения глобального конфликта увеличиваются.

8 сентября президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине целенаправленно, чтобы ограничить экономический рост России. 

В середине августа президент отмечал, что в регионах мира «тлеют очаги напряженности», которые имеют свои особенности, но все они порождены действиями Запада. Осенью 2022 г. Путин заявлял, что в последние месяцы западные страны предприняли шаги, направленные на обострение ситуации в мире. По словам Путина, «они всегда играют на обострение».

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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