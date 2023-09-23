Лавров назвал Запад «империей лжи»
Запад представляет собой «империю лжи», а американские и европейские страны не выполняют свои обязательства. Об этом заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров на общеполитической дискуссии 78-й сессии Генассамблеи ООН, пишет ТАСС.
«Привыкшие смотреть на остальной мир свысока, американцы и европейцы сплошь и рядом дают обещания, берут на себя обязательства, в том числе письменные и юридически обязывающие, а затем их попросту не выполняют. Как отметил президент [России] Владимир Владимирович Путин, Запад являет собой самую настоящую "империю лжи"», – сказал Лавров.
Министр добавил, что сейчас появляется «новый мировой порядок», а «контуры будущего созидаются в борьбе между мировым большинством» и «теми немногими, кто применяют неоколониальные методы подчинения». По его словам, «визитной карточкой» Запада стало неприятие принципа равноправия и «тотальная недоговороспособность».
20 сентября Лавров на заседании Совета Безопасности ООН по ситуации на Украине подчеркнул, что риски возникновения глобального конфликта увеличиваются.
8 сентября президент России Владимир Путин на встрече с молодыми учеными в Сарове заявил, что Запад спровоцировал конфликт на Украине целенаправленно, чтобы ограничить экономический рост России.
В середине августа президент отмечал, что в регионах мира «тлеют очаги напряженности», которые имеют свои особенности, но все они порождены действиями Запада. Осенью 2022 г. Путин заявлял, что в последние месяцы западные страны предприняли шаги, направленные на обострение ситуации в мире. По словам Путина, «они всегда играют на обострение».