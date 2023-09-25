В Госдуму внесут законопроект о регулировании работы маркетплейсов

Сергей Миронов сказал «Ведомостям», что проект «защищает интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров от произвола владельцев цифровых платформ». Он отметил, что в рамках мониторинга рынка цифровой торговли, проведенного Минпромторгом России, было выделено сразу несколько основных проблемных вопросов, возникающих между онлайн-платформами и другими участниками этого рынка. Среди них возможность внесения в одностороннем порядке изменений в договоры со стороны онлайн-платформ, самовольное изменение комиссий и выставление штрафных санкций для продавцов и ПВЗ. По этой причине около двух тысяч продавцов маркетплейсов обратились с исками в арбитражные суды Москвы и Московской области.