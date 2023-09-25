В Госдуму внесут законопроект о регулировании работы маркетплейсов
Группа депутатов из разных фракций (в том числе из «Единой России») во главе с лидером «Справедливой России – За правду» Сергеем Мироновым намерены внести законопроект, регламентирующий особенности взаимоотношений маркетплейсов с продавцами и владельцами пунктов выдачи товара (ПВЗ).
Изменения вносятся в законы «Об основах государственного регулирования торговой деятельности в РФ» и «О защите прав потребителей». «Ведомости» ознакомились с проектом. Под документом подписались представители всех думских фракций, кроме «Новых людей».
Серия происходящих в 2022–2023 гг. событий, связанных с действиями владельцев платформ в отношении их партнеров, сотрудников и потребителей, которые активно освещались в СМИ, показали несовершенство действующей системы регулирования отрасли электронной коммерции, поясняет авторы.
С чего все началось
О том, что правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования сферы электронной торговли, стало известно в марте. Сообщалось, что обсуждение этой меры происходило на фоне участившихся жалоб потребителей маркетплейсов, которые указывали на сложности с возвратами, срывы сроков доставки и др. В основном претензии касались работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс.Маркета» и «Сбермегамаркета». Региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», и ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.
Законопроектом устанавливается, что условия договоров могут пересматриваться по соглашению сторон не чаще одного раза в год и не менее чем за 30 календарных дней стороны обязуются уведомлять о намерении изменить условия договоров.
Вводится порядок применения штрафов в отношении контрагентов – обязательное направление в адрес продавца товара или владельца ПВЗ мотивированного письменного уведомления о наложении штрафных санкций.
Устанавливается запрет на продажу собственных товаров маркетплейсов с оборотом более 150 млрд руб., если аналогичные товары уже представлены на маркетплейсе.
Сергей Миронов сказал «Ведомостям», что проект «защищает интересы продавцов и владельцев пунктов выдачи товаров от произвола владельцев цифровых платформ». Он отметил, что в рамках мониторинга рынка цифровой торговли, проведенного Минпромторгом России, было выделено сразу несколько основных проблемных вопросов, возникающих между онлайн-платформами и другими участниками этого рынка. Среди них возможность внесения в одностороннем порядке изменений в договоры со стороны онлайн-платформ, самовольное изменение комиссий и выставление штрафных санкций для продавцов и ПВЗ. По этой причине около двух тысяч продавцов маркетплейсов обратились с исками в арбитражные суды Москвы и Московской области.