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Бизнес

В Минпромторге заявили об отсутствии необходимости в госрегулировании маркетплейсов

Ведомости

В России нет необходимости вводить государственное регулирование маркетплейсов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.

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Он напомнил, что регулирование e-commerce допускалось в случае, если участники процесса – поставщики и площадки – не смогут договориться. «Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка», – пояснил он (цитата по ТАСС).

Он добавил, что нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование, так как участники рынка создали рабочую группу и договорились подписать кодекс добросовестных практик. По его словам, в отрасли «ситуация нормальная», по «спорным ситуациям находятся компромиссы».

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О том, что правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования сферы электронной торговли, стало известно в марте. Сообщалось, что обсуждение этой меры происходило на фоне участившихся жалоб потребителей маркетплейсов, которые указывали на сложности с возвратами, срывы сроков доставки и др. В основном претензии касались работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс Маркета» и «СберМегаМаркета». Региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», и ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных