В Минпромторге заявили об отсутствии необходимости в госрегулировании маркетплейсов

О том, что правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования сферы электронной торговли, стало известно в марте. Сообщалось, что обсуждение этой меры происходило на фоне участившихся жалоб потребителей маркетплейсов, которые указывали на сложности с возвратами, срывы сроков доставки и др. В основном претензии касались работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс Маркета» и «СберМегаМаркета». Региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», и ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.