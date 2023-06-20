В Минпромторге заявили об отсутствии необходимости в госрегулировании маркетплейсов
В России нет необходимости вводить государственное регулирование маркетплейсов. Об этом заявил замглавы Минпромторга Виктор Евтухов.
Он напомнил, что регулирование e-commerce допускалось в случае, если участники процесса – поставщики и площадки – не смогут договориться. «Если потребуется, государство своими правами и возможностями регулятора воспользуется. Но пока это преждевременно. Баланс найден самими участниками рынка», – пояснил он (цитата по ТАСС).
Он добавил, что нет необходимости вводить какое-то нормативно-правовое регулирование, так как участники рынка создали рабочую группу и договорились подписать кодекс добросовестных практик. По его словам, в отрасли «ситуация нормальная», по «спорным ситуациям находятся компромиссы».
О том, что правительство может вновь поднять вопрос об ужесточении регулирования сферы электронной торговли, стало известно в марте. Сообщалось, что обсуждение этой меры происходило на фоне участившихся жалоб потребителей маркетплейсов, которые указывали на сложности с возвратами, срывы сроков доставки и др. В основном претензии касались работы Wildberries, Ozon, Avito, «Юлы», «Яндекс Маркета» и «СберМегаМаркета». Региональные власти предложили Минпромторгу обязать маркетплейсы раскрывать информацию, которая позволит «однозначно идентифицировать продавцов», и ввести промежуточные счета, оплата с которых поступит продавцу после получения заказа потребителем.