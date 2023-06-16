В правительстве согласились с идеей отменить мораторий на проверки для маркетплейсов
В правительстве России поддержали идею вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.
Шаскольский отметил, что служба видит увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. «Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из-под моратория. – Ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса», – отметил глава ФАС (цитата по «РИА Новости»).
22 мая Общественный совет при ФАС направил в правительство письмо с предложением вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки. В апреле «Ведомости» писали, что выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству». По словам представителя службы, ФАС «выступает за равный подход ко всем участникам рынка». В Минцифры ранее заявляли, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием».
Постановление, которое предполагает запрет на проведение всех видов государственного и муниципального контроля (надзора) в отношении аккредитованных IТ-компаний, правительство выпустило в марте 2022 г. Мораторий на проверки действует до конца 2024 г.