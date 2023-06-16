В правительстве согласились с идеей отменить мораторий на проверки для маркетплейсов

Шаскольский отметил, что служба видит увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. «Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из-под моратория. – Ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса», – отметил глава ФАС (цитата по «РИА Новости»).