Газета
Бизнес

В правительстве согласились с идеей отменить мораторий на проверки для маркетплейсов

Ведомости

В правительстве России поддержали идею вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки IT-компаний. Об этом в ходе Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ) рассказал глава Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России Максим Шаскольский.

Шаскольский отметил, что служба видит увеличение рыночной власти цифровых платформ, маркетплейсов. «Меры антимонопольного реагирования сейчас к ним применимы быть не могут. Тем не менее у нас периодически поступают жалобы на отдельные крупные маркетплейсы, и чтобы в них разобраться, принять меры, нужно выводить (из-под моратория. – Ред.). Эту работу продолжаем, позиция не менялась, у нас в правительстве по этому поводу согласие есть, идет оформление этого вопроса», – отметил глава ФАС (цитата по «РИА Новости»).

Ранее по теме: ФАС рекомендовала Wildberries отказаться от резких изменений условий работы на площадке

22 мая Общественный совет при ФАС направил в правительство письмо с предложением вывести маркетплейсы из-под моратория на проверки. В апреле «Ведомости» писали, что выведение маркетплейсов из-под моратория нужно для того, чтобы ФАС могла анализировать деятельность интернет-платформ «на предмет соответствия их действий по отношению к поставщикам, антимонопольному законодательству». По словам представителя службы, ФАС «выступает за равный подход ко всем участникам рынка». В Минцифры ранее заявляли, что выводить маркетплейсы как IT-компании из-под действия постановления некорректно, а вопросы в отношениях участников рынка «успешно решаются саморегулированием».

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

Постановление, которое предполагает запрет на проведение всех видов государственного и муниципального контроля (надзора) в отношении аккредитованных IТ-компаний, правительство выпустило в марте 2022 г. Мораторий на проверки действует до конца 2024 г.

Другие материалы в сюжете

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58, +7 495 956-07-16
info@vedomosti.ru

Рассылки «Ведомостей» — получайте главные деловые новости на почту

Я хочу подписаться

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных