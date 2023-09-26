МИД Канады призвал спикера палаты общин уволиться после скандала с эсэсовцем

Вокруг Роты разразился скандал после приглашения в парламент пожилого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, в парламенте его встретили аплодисментами. После этого Рота извинился за свой поступок и заявил, что не знал все подробности жизненного пути эсэсовца.