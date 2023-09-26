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Политика

МИД Канады призвал спикера палаты общин уволиться после скандала с эсэсовцем

Ведомости

Спикер палаты общин Канады Энтони Рота должен уйти в отставку за приглашение украинского эсэсовца и чествование его деятельности в парламенте, сообщила министр иностранных дел Канады Мелани Жоли.

«То, что случилось в пятницу, совершенно неприемлемо. Это позор для палаты, для канадцев. Я считаю, что спикер должен прислушаться к членам палаты и уйти в отставку», – сказала Жоли, ее слова привел телеканал CTV News.

Вокруг Роты разразился скандал после приглашения в парламент пожилого украинского эсэсовца Ярослава Хунку, который воевал в составе 14-й гренадерской добровольческой дивизии «Галичина» войск СС, в парламенте его встретили аплодисментами. После этого Рота извинился за свой поступок и заявил, что не знал все подробности жизненного пути эсэсовца.

Ранее замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик заявил, что Рота после чествования бывшего эсэсовца должен покинуть свой пост. Он отметил, что это «большая компрометация спикера палаты общин, отсутствие проницательности, незнание истории».

Мулярчик напомнил, что солдаты Ваффен-СС были представителями «самых преступных немецких частей» и совершали массовые жестокие убийства, прежде всего поляков и евреев. Они также известны преступлениями против белорусов, словаков и представителей других народов.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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