Газета
Политика

Министр образования Польши предложил экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады

Ведомости

Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции из Канады участника дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого пригласили в парламент страны 22 сентября. Об этом Чарнек сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter)

«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС "Галичина" в присутствии президента Зеленского, я принял меры по [организации] возможной экстрадиции этого человека в Польшу», – написал он. 

Не слухи, а факты: читайте в Telegram-канале «Ведомостей»

К этому посту Чарнек также приложил фото письма директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому. В этом обращении Чарнек предлагает проверить, находится ли Хунка в розыске «за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения». Он пояснил, что признаки таких преступлений могут стать основанием для экстрадиции в Польшу. 

22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько), его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».

Ранее по теме: МИД Канады призвал спикера палаты общин уволиться после скандала с эсэсовцем

В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».

После произошедшего замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик потребовал отставки Роты. Он напомнил, что солдаты Ваффен-СС были представителями «самых преступных немецких частей» и совершали массовые жестокие убийства, прежде всего поляков и евреев. Они также известны преступлениями против белорусов и словаков.

Новости СМИ2
Отвлекает реклама?  Подпишитесь,  чтобы скрыть её

Наши проекты

Контакты

127018, г. Москва, ул. Полковая, д. 3, стр. 1
На карте иконка Google иконка Яндекс
+7 495 956-34-58
info@vedomosti.ru

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

Сайт использует IP адреса, cookie и данные геолокации Пользователей сайта, условия использования содержатся в Политике по защите персональных данных