Министр образования Польши предложил экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады
Министр образования и науки Польши Пшемыслав Чарнек предложил рассмотреть возможность экстрадиции из Канады участника дивизии СС «Галичина» Ярослава Хунки, которого пригласили в парламент страны 22 сентября. Об этом Чарнек сообщил в социальной сети Х (ранее Twitter)
«Ввиду скандальных событий в канадском парламенте, связанных с чествованием участника преступного нацистского формирования СС "Галичина" в присутствии президента Зеленского, я принял меры по [организации] возможной экстрадиции этого человека в Польшу», – написал он.
К этому посту Чарнек также приложил фото письма директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому. В этом обращении Чарнек предлагает проверить, находится ли Хунка в розыске «за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения». Он пояснил, что признаки таких преступлений могут стать основанием для экстрадиции в Польшу.
22 сентября на заседании парламента Канады с участием президента Украины Владимира Зеленского присутствовал 98-летний Ярослав Хунка (Гунько), его представили как героя войны, сражавшегося за Первую украинскую дивизию. Позже спикер палаты общин Энтони Рота, который и пригласил Гунько, принес извинения «перед каждым пережившим Холокост и ветераном Второй мировой войны». Посольство России в Оттаве заявило, что направит ноту в МИД Канады из-за чествования ветерана дивизии СС «Галичина».
В Кремле сочли инцидент возмутительным. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал «неряшливым» такое отношение к памяти, отметив, что многие западные страны «вырастили молодое поколение, которое не знает, кто с кем воевал и что произошло во время Второй мировой войны».
После произошедшего замминистра иностранных дел Польши Аркадиуш Мулярчик потребовал отставки Роты. Он напомнил, что солдаты Ваффен-СС были представителями «самых преступных немецких частей» и совершали массовые жестокие убийства, прежде всего поляков и евреев. Они также известны преступлениями против белорусов и словаков.