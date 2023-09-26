Министр образования Польши предложил экстрадировать бывшего эсэсовца из Канады

К этому посту Чарнек также приложил фото письма директору Института национальной памяти Польши Каролю Навроцкому. В этом обращении Чарнек предлагает проверить, находится ли Хунка в розыске «за преступления в отношении польского народа и поляков еврейского происхождения». Он пояснил, что признаки таких преступлений могут стать основанием для экстрадиции в Польшу.