Единый реестр требований в строительстве полностью оцифруют к 2026 году

Как сообщил на форуме руководитель департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин, все требования планируют прописать на понятном для строителей и проектировщиков языке. В состав нормативной базы войдут своды правил в строительстве и ГОСТы, а также требования в сфере ядерной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, связанные с экологией и антитеррористической защищенностью.