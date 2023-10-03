Единый реестр требований в строительстве полностью оцифруют к 2026 году
Минстрой перейдет на ведение единого реестра требований в сфере строительства в электронном виде с апреля 2024 г. Полная оцифровка документа потребует около двух лет, сообщил на форуме 100+ TechnoBuild глава подведомственной организации министерства – Федерального центра нормирования и стандартизации – Андрей Копытин.
«Срок в 2 года – достаточно реалистичная задача с точки зрения готовности IT <...>. Мы уверены, что вендоры и разработчики, и экспертиза в течение следующего года под этот реестр подтянутся и начнут разрабатывать программные обеспечения», – подчеркнул Копытин (цитата по «Интерфаксу»).
Он уточнил, что основной задачей реестра станет объединение всех требований федеральных органов исполнительной власти в строительной отрасли в одном документе. По его словам, новые нормативы будут проходить фильтр Минстроя, поэтому противоречий между требованиями не возникнет.
Сейчас в реестр требований в строительстве включили около 5000 документов. Часть из них уже прошли обработку.
Как сообщил на форуме руководитель департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин, все требования планируют прописать на понятном для строителей и проектировщиков языке. В состав нормативной базы войдут своды правил в строительстве и ГОСТы, а также требования в сфере ядерной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, связанные с экологией и антитеррористической защищенностью.