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Единый реестр требований в строительстве полностью оцифруют к 2026 году

Ведомости

Минстрой перейдет на ведение единого реестра требований в сфере строительства в электронном виде с апреля 2024 г. Полная оцифровка документа потребует около двух лет, сообщил на форуме 100+ TechnoBuild глава подведомственной организации министерства – Федерального центра нормирования и стандартизации – Андрей Копытин.

«Срок в 2 года – достаточно реалистичная задача с точки зрения готовности IT <...>. Мы уверены, что вендоры и разработчики, и экспертиза в течение следующего года под этот реестр подтянутся и начнут разрабатывать программные обеспечения», – подчеркнул Копытин (цитата по «Интерфаксу»).

Он уточнил, что основной задачей реестра станет объединение всех требований федеральных органов исполнительной власти в строительной отрасли в одном документе. По его словам, новые нормативы будут проходить фильтр Минстроя, поэтому противоречий между требованиями не возникнет.

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Сейчас в реестр требований в строительстве включили около 5000 документов. Часть из них уже прошли обработку.

Как сообщил на форуме руководитель департамента градостроительной деятельности и архитектуры Минстроя Владимир Калинкин, все требования планируют прописать на понятном для строителей и проектировщиков языке. В состав нормативной базы войдут своды правил в строительстве и ГОСТы, а также требования в сфере ядерной безопасности, санитарно-эпидемиологические нормы и требования, связанные с экологией и антитеррористической защищенностью.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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