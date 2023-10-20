В ЕС назвали объем направленной военной помощи Украине с 2022 года

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд – это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», – сказала она.