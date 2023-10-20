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Политика

В ЕС назвали объем направленной военной помощи Украине с 2022 года

Ведомости

С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. ЕС направил Киеву около $90 млрд помощи, из которых треть ушла на поставки оружия. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте.

«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд – это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», – сказала она.

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги – свойство заканчиваться. Позже представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что палестино-израильский конфликт не повлияет на военную и финансовую помощь ЕС Украине. 

Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия затянуть боевые действия.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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