В ЕС назвали объем направленной военной помощи Украине с 2022 года
С начала спецоперации России на Украине в 2022 г. ЕС направил Киеву около $90 млрд помощи, из которых треть ушла на поставки оружия. Об этом сообщила глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен, выступая в Гудзоновском институте.
«Мы уже передали Украине почти $90 млрд помощи, из которых $27 млрд – это поставки оружия. И как никогда раньше в истории международной поддержки, мы продолжаем координировать нашу помощь с США и партнерами в G7, чтобы удовлетворить все потребности Украины», – сказала она.
9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги – свойство заканчиваться. Позже представитель Еврокомиссии Эрик Мамер уточнил, что палестино-израильский конфликт не повлияет на военную и финансовую помощь ЕС Украине.
Российские власти неоднократно критиковали поставки западного вооружения Киеву и указывали на нарастание прямой и косвенной вовлеченности западных стран в конфликт на Украине. Москва также указывала на попытку Запада поставками оружия затянуть боевые действия.