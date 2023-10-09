В ЕК заявили, что нападение на Израиль не повлияет на помощь Украине
Палестино-израильский конфликт не повлияет на военную и финансовую помощь Евросоюза Украине, заявил представитель Еврокомиссии Эрик Мамер на брифинге.
«Ничто не может оказать никакого влияния на помощь Украине со стороны ЕС, в этом нет ни грамма сомнения», – ответил он на соответствующий вопрос (цитата по ТАСС).
Утром 7 октября ХАМАС начала боевые действия против Израиля. ЦАХАЛ в ответ начала операцию под названием «Железные мечи», в правительстве Израиля объявили, что страна перешла в состояние войны. Сегодня ЦАХАЛ заявила о восстановлении контроля над всеми населенными пунктами Израиля и переходе к фазе полного уничтожения ХАМАС.
В связи с нападением Израиль запросил у США дополнительную военную помощь. 8 октября Пентагон сообщил о решении направить авианосную группу во главе с авианосцем Gerald R. Ford в Восточное Средиземноморье. Сегодня Washington Post со ссылкой на источник сообщила, что Израиль обратился к США с просьбой пополнить запас ракет-перехватчиков для систем противоракетной обороны «Железный купол».
9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги – свойство заканчиваться. Он добавил, что в зоне спецоперации «все идет по плану», а «ситуация в Израиле – это совсем другие события».