В ЕК заявили, что нападение на Израиль не повлияет на помощь Украине

9 октября пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что поддержка Украины западными странами будет снижаться независимо от ситуации в Израиле, так как технические возможности имеют свой предел, а деньги – свойство заканчиваться. Он добавил, что в зоне спецоперации «все идет по плану», а «ситуация в Израиле – это совсем другие события».