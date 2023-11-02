Губернатор Ростовской области сообщил о работе системы ПВО
В Ростовской области сработала система ПВО. Об этом сообщил губернатор Василий Голубев в своем Telegram-канале.
«В 14:17 система ПВО отработала по воздушной цели. Оперативные службы уточняют последствия на земле», – написал он.
Позже Голубев написал, что в 14:40 система ПВО сработала повторно. О пострадавших не сообщается. В Минобороны пока не сообщали о работе систем ПВО и уничтожении беспилотников в регионе.
В предыдущий раз Голубев сообщал о работе системы ПВО 29 октября. В результате никто не пострадал, из последствий – незначительные повреждения имущества в Первомайском районе Ростова.
С 19 октября 2022 г. по указу президента РФ Владимира Путина в Ростовской области установлен средний уровень реагирования. Такой же режим действует еще в семи регионах – Крыму, Севастополе, Краснодарском крае, Курской, Воронежской, Брянской и Белгородской областях.