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Арестованный сын экс-президента Армении Кочаряна получил мандат депутата

Ведомости

Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон получил мандат депутата парламента республики, сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян. Он находится под арестом по обвинению в избиении полицейских с сентября.

Кочарян получил мандат депутата фракции «Айастан», уточняет «Sputnik Армения». До этого, как добавляет издание, стало известно, что депутат от фракции «Айастан» Армен Чарчян сложил свой мандат.

22 сентября Кочарян был задержан после протестов в Ереване на фоне начала проведения «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе.

По данным СМИ, при задержании он был избит сотрудниками полиции Еревана, после чего госпитализирован. Суд арестовал Кочаряна по подозрению в избиении четырех полицейских. По заявлению его адвокатов, после получения мандата Кочарян приобрел депутатский иммунитет и не может оставаться под арестом.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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