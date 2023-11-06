Арестованный сын экс-президента Армении Кочаряна получил мандат депутата

По данным СМИ, при задержании он был избит сотрудниками полиции Еревана, после чего госпитализирован. Суд арестовал Кочаряна по подозрению в избиении четырех полицейских. По заявлению его адвокатов, после получения мандата Кочарян приобрел депутатский иммунитет и не может оставаться под арестом.