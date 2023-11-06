Арестованный сын экс-президента Армении Кочаряна получил мандат депутата
Сын бывшего президента Армении Роберта Кочаряна Левон получил мандат депутата парламента республики, сообщил председатель ЦИК Ваагн Овакимян. Он находится под арестом по обвинению в избиении полицейских с сентября.
Кочарян получил мандат депутата фракции «Айастан», уточняет «Sputnik Армения». До этого, как добавляет издание, стало известно, что депутат от фракции «Айастан» Армен Чарчян сложил свой мандат.
22 сентября Кочарян был задержан после протестов в Ереване на фоне начала проведения «антитеррористических мероприятий» Азербайджана в Нагорном Карабахе.
По данным СМИ, при задержании он был избит сотрудниками полиции Еревана, после чего госпитализирован. Суд арестовал Кочаряна по подозрению в избиении четырех полицейских. По заявлению его адвокатов, после получения мандата Кочарян приобрел депутатский иммунитет и не может оставаться под арестом.