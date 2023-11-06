СМИ: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной
Несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать польско-украинские пограничные переходы, протест связан с конкуренцией с украинскими перевозчиками, сообщает радиостанция RMF FM.
Водители 6 ноября после 12:00 начали блокировать три польско-украинских погранперехода в Гребенне, Дорохуске и Корчовой. Протестующие требует ввести для перевозчиков Украины разрешения и довести их количество до уровня, который фиксировался до начала российско-украинского конфликта. По словам организаторов, на каждом пограничном переходе должно находиться от 20 до 50 грузовиков. Ожидается, что протест продлится до 3 января, пишет радиостанция.
Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацей Вронский заявил, что республика сейчас полностью уступила рынок перевозок Украине. По его мнению, власти должны были поддержать перевозчиков, потерявших источник дохода из-за сложившейся ситуации.
«Если бы такие действия были предприняты, отчаявшиеся предприниматели не перекрывали бы украинские границы», – сказал Вронский.
Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» предупредила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на украинской границе. Причиной протеста в организации назвали обострение конкуренции «после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Европейского союза».