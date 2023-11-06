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СМИ: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной

Ведомости

Несколько десятков польских перевозчиков начали блокировать польско-украинские пограничные переходы, протест связан с конкуренцией с украинскими перевозчиками, сообщает радиостанция RMF FM.

Водители 6 ноября после 12:00 начали блокировать три польско-украинских погранперехода в Гребенне, Дорохуске и Корчовой. Протестующие требует ввести для перевозчиков Украины разрешения и довести их количество до уровня, который фиксировался до начала российско-украинского конфликта. По словам организаторов, на каждом пограничном переходе должно находиться от 20 до 50 грузовиков. Ожидается, что протест продлится до 3 января, пишет радиостанция.

Президент Ассоциации работодателей Польши по транспорту и логистике Мацей Вронский заявил, что республика сейчас полностью уступила рынок перевозок Украине. По его мнению, власти должны были поддержать перевозчиков, потерявших источник дохода из-за сложившейся ситуации.

«Если бы такие действия были предприняты, отчаявшиеся предприниматели не перекрывали бы украинские границы», – сказал Вронский.

Ранее Ассоциация автопроизводителей Украины «Укравтопром» предупредила, что польские перевозчики с ноября могут начать забастовку и перекрыть пункты пропуска на украинской границе. Причиной протеста в организации назвали обострение конкуренции «после либерализации условий перевозок между Украиной и странами Европейского союза».

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, 1999—2023

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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