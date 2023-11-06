СМИ: польские перевозчики блокируют погранпереходы на границе с Украиной

Водители 6 ноября после 12:00 начали блокировать три польско-украинских погранперехода в Гребенне, Дорохуске и Корчовой. Протестующие требует ввести для перевозчиков Украины разрешения и довести их количество до уровня, который фиксировался до начала российско-украинского конфликта. По словам организаторов, на каждом пограничном переходе должно находиться от 20 до 50 грузовиков. Ожидается, что протест продлится до 3 января, пишет радиостанция.