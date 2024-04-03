Президент России поздравил ректора МГУ с 85-летием
Президент России Владимир Путин встретился с ректором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил академика с 85-летием, сообщается на сайте Кремля.
Путин рассказал Садовничему, что подписал указ о присвоении академику звания Героя Труда. Глава государства поблагодарил академика за его работу на благо российской науки и образования.
«Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования», – подчеркнул Путин.
По словам президента России, в самые сложные времена МГУ под руководством ректора «не только выжил, но и развивался». Путин обратил внимание, что Садовничий продолжает заниматься и наукой, и молодыми людьми, помогая им и организуя работу крупнейшего учебного заведения страны.
«Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я, как член попечительского совета, сделаю тоже все, что от меня зависит, чтобы вас поддержать», – отметил глава государства.
Садовничий поблагодарил Путина и заметил, что все достигнутое стало возможно благодаря президенту и его поддержке.
Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. В 1963 г. он окончил механико-математический факультет МГУ, в 1966 г. – аспирантуру. В 34 года Садовничий стал самым молодым профессором университета. В 1994 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), в 1997 г. – академиком РАН. Ректором МГУ Садовничий был избран 23 марта 1992 г.