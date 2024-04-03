Президент России поздравил ректора МГУ с 85-летием

Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. В 1963 г. он окончил механико-математический факультет МГУ, в 1966 г. – аспирантуру. В 34 года Садовничий стал самым молодым профессором университета. В 1994 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), в 1997 г. – академиком РАН. Ректором МГУ Садовничий был избран 23 марта 1992 г.