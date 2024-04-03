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Президент России поздравил ректора МГУ с 85-летием

Ведомости

Президент России Владимир Путин встретился с ректором Московского государственного университета имени М. В. Ломоносова Виктором Садовничим и поздравил академика с 85-летием, сообщается на сайте Кремля.

Путин рассказал Садовничему, что подписал указ о присвоении академику звания Героя Труда. Глава государства поблагодарил академика за его работу на благо российской науки и образования.

«Вы и как ученый много сделали для России, и как организатор науки и школы высшего образования», – подчеркнул Путин.

По словам президента России, в самые сложные времена МГУ под руководством ректора «не только выжил, но и развивался». Путин обратил внимание, что Садовничий продолжает заниматься и наукой, и молодыми людьми, помогая им и организуя работу крупнейшего учебного заведения страны.

«Мы по праву гордимся Московским государственным университетом. И я, как член попечительского совета, сделаю тоже все, что от меня зависит, чтобы вас поддержать», – отметил глава государства.

Садовничий поблагодарил Путина и заметил, что все достигнутое стало возможно благодаря президенту и его поддержке.

Садовничий родился 3 апреля 1939 г. в селе Краснопавловка Лозовского района Харьковской области. В 1963 г. он окончил механико-математический факультет МГУ, в 1966 г. – аспирантуру. В 34 года Садовничий стал самым молодым профессором университета. В 1994 г. он был избран членом-корреспондентом Российской академии наук (РАН), в 1997 г. – академиком РАН. Ректором МГУ Садовничий был избран 23 марта 1992 г.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

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