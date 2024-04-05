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СМИ: российские военные корабли войдут в состав ВМС Индии вопреки санкциям

Ведомости

Индия примет поставку двух военных кораблей российского производства в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.

Один корабль, по информации источников агентства, вероятно, будет передан Индии в сентябре, а другой – в начале 2025 г.

Два фрегата являются частью сделки на поставку четырех кораблей, которую Индия подписала с Россией еще в 2018 г. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией.

Санкции США в отношении России, утверждает Bloomberg, приостановили поставки вооружений в Индию более чем на год, поскольку страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США. Индия и Россия смогли обойти проблему платежей, сообщили источники, не раскрывая подробностей.

Торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх 3 апреля сообщил, что объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в два раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран. Торговый представитель Индии заявил, что РФ и Индия видят серьезный дисбаланс в распределении торговли между двумя странами. Так, российский экспорт составил $52 млрд, индийский – $3 млрд. Трудности индийской стороны в наращивании экспорта своей продукции в РФ связаны с тарифными барьерами, проведением платежей и логистикой, пояснил он.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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