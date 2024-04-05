СМИ: российские военные корабли войдут в состав ВМС Индии вопреки санкциям
Индия примет поставку двух военных кораблей российского производства в ближайшие несколько месяцев. Об этом пишет Bloomberg со ссылкой на высокопоставленных индийских чиновников.
Один корабль, по информации источников агентства, вероятно, будет передан Индии в сентябре, а другой – в начале 2025 г.
Два фрегата являются частью сделки на поставку четырех кораблей, которую Индия подписала с Россией еще в 2018 г. Два других корабля строятся в Индии в сотрудничестве с Россией.
Санкции США в отношении России, утверждает Bloomberg, приостановили поставки вооружений в Индию более чем на год, поскольку страны пытались найти механизм оплаты, который не нарушал бы санкции США. Индия и Россия смогли обойти проблему платежей, сообщили источники, не раскрывая подробностей.
Торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх 3 апреля сообщил, что объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в два раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран. Торговый представитель Индии заявил, что РФ и Индия видят серьезный дисбаланс в распределении торговли между двумя странами. Так, российский экспорт составил $52 млрд, индийский – $3 млрд. Трудности индийской стороны в наращивании экспорта своей продукции в РФ связаны с тарифными барьерами, проведением платежей и логистикой, пояснил он.