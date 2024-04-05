СМИ: российские военные корабли войдут в состав ВМС Индии вопреки санкциям

Торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх 3 апреля сообщил, что объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в два раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран. Торговый представитель Индии заявил, что РФ и Индия видят серьезный дисбаланс в распределении торговли между двумя странами. Так, российский экспорт составил $52 млрд, индийский – $3 млрд. Трудности индийской стороны в наращивании экспорта своей продукции в РФ связаны с тарифными барьерами, проведением платежей и логистикой, пояснил он.