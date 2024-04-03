Объемы торговли России и Индии в два раза превысили планы к 2025 году
Объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в два раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран, сообщил торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх.
«Обе страны стремятся развивать торговлю, объемы за последние несколько лет подросли: к 2025 г. планировалось довести их до $25 млрд, но уже в прошлом году мы достигли объема в $55 млрд», – рассказал он во время делового совета БРИКС.
Сингх отметил, что в Индии финансовый год начинается с 1 апреля и завершается 31 марта следующего года. Отметка в $55 млрд была достигнута в январе 2024 г.
Торговый представитель Индии заявил, что РФ и Индия видят серьезный дисбаланс в распределении торговли между двумя странами. Так, российский экспорт составил $52 млрд, индийский – $3 млрд. Трудности индийской стороны в наращивании экспорта своей продукции в РФ связаны с тарифными барьерами, проведением платежей и логистикой, пояснил он.
По заявлению Сингха, Индия для РФ традиционно была поставщиком сельхозпродукции: чая, кофе, риса. Однако в настоящее время, отметил торговый представитель, Индия может поставлять также полупроводники, запчасти и технику, так как страна наладила производство данной продукции.