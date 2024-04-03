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Объемы торговли России и Индии в два раза превысили планы к 2025 году

Ведомости

Объемы торговли между Россией и Индией выросли до $55 млрд за девять месяцев 2023 г., что в два раза выше запланированного к 2025 г. показателя объема торговли стран, сообщил торговый представитель Индии в РФ Вед Пракаш Сингх.

«Обе страны стремятся развивать торговлю, объемы за последние несколько лет подросли: к 2025 г. планировалось довести их до $25 млрд, но уже в прошлом году мы достигли объема в $55 млрд», – рассказал он во время делового совета БРИКС.

Сингх отметил, что в Индии финансовый год начинается с 1 апреля и завершается 31 марта следующего года. Отметка в $55 млрд была достигнута в январе 2024 г.

Торговый представитель Индии заявил, что РФ и Индия видят серьезный дисбаланс в распределении торговли между двумя странами. Так, российский экспорт составил $52 млрд, индийский – $3 млрд. Трудности индийской стороны в наращивании экспорта своей продукции в РФ связаны с тарифными барьерами, проведением платежей и логистикой, пояснил он.

По заявлению Сингха, Индия для РФ традиционно была поставщиком сельхозпродукции: чая, кофе, риса. Однако в настоящее время, отметил торговый представитель, Индия может поставлять также полупроводники, запчасти и технику, так как страна наладила производство данной продукции.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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