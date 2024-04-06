Посольство России направит ноту госдепу из-за условий содержания Селезнева

По словам Антонова, Селезнев должен каждые два часа (в том числе ночью) отмечаться у тюремных властей несмотря на примерное поведение. Дипломат назвал такое отношение к заключенному «пыткой». По его мнению, оно основано только на том, что Селезнев россиянин.