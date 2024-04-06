Посольство России направит ноту госдепу из-за условий содержания Селезнева
Посольство России в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.
По словам Антонова, Селезнев должен каждые два часа (в том числе ночью) отмечаться у тюремных властей несмотря на примерное поведение. Дипломат назвал такое отношение к заключенному «пыткой». По его мнению, оно основано только на том, что Селезнев россиянин.
Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева – Роман Селезнев в 2017 г. был приговорен к 27 годам заключения по обвинению в кибермошенничестве. По версии обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт, продавая их на черном рынке». Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков краденых данных кредитных карт».
Селезнева задержали начале июля 2014 г. на Мальдивах, позже доставили на американские остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев назвали его арест похищением и недружественным шагом по отношению к России.