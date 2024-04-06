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Посольство России направит ноту госдепу из-за условий содержания Селезнева

Ведомости

Посольство России в Вашингтоне направит ноту в госдепартамент США с требованием смягчить условия содержания россиянина Романа Селезнева, отбывающего наказание в американской тюрьме. Об этом сообщает «РИА Новости» со ссылкой на российского посла в США Анатолия Антонова.

По словам Антонова, Селезнев должен каждые два часа (в том числе ночью) отмечаться у тюремных властей несмотря на примерное поведение. Дипломат назвал такое отношение к заключенному «пыткой». По его мнению, оно основано только на том, что Селезнев россиянин.

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева – Роман Селезнев в 2017 г. был приговорен к 27 годам заключения по обвинению в кибермошенничестве. По версии обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт, продавая их на черном рынке». Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков краденых данных кредитных карт».

Селезнева задержали начале июля 2014 г. на Мальдивах, позже доставили на американские остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев назвали его арест похищением и недружественным шагом по отношению к России.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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Телефон: +7 495 956-34-58

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