Суд США приговорил россиянина Селезнева к 27 годам за кибермошенничество

Россиянин Роман Селезнев, обвиняемый властями США в кибермошенничестве, приговорен к 27 годам заключения, сообщает газета Тhe Seattle Times.

Как отмечает газета, по данным обвинения, Селезнев «заработал как минимум $170 млн на краже более 2 млн номеров кредитных карт, продавая их на черном рынке». Федеральный прокурор считает, что Селезнев является «одним из ведущих мировых поставщиков краденых данных кредитных карт».

Селезнев обвинялся по 40 преступным эпизодам по четырем статьям - кибермошенничество, умышленное причинение ущерба защищенному компьютеру, получение информации с защищенного компьютера, хранение более чем 15 неразрешенных приспособлений для доступа к защищенным компьютерным сетям, хищение персональной информации при отягчающих обстоятельствах.

По мнению минюста США, Селезнев, а также члены преступной группы, в которой он состоял с октября 2009 г. по февраль 2011 г., устанавливали вредоносное программное обеспечение на расчетно-кассовых терминалах в ресторанах в 11 штатах США. Эти программы считывали данные кредитных карт, которые участники группы позже продавали на специальных сайтах.

Они получали деньги с помощью платежных систем, в том числе Bitcoin, MoneyGram и Western Union, «с целью замести следы». Кроме того, Селезнев «создал сайт с инструкцией, как использовать номера карт, чтобы получить выгоду».

Селезнев полностью признал свою вину. Ранее он написал 11-страничное письмо, в котором заявил о раскаянии и готовности в будущем использовать свои знания и опыт для предотвращения кибератак и борьбы с киберпреступностью. Также в письме мужчина привел некоторые подробности своей жизни, которые, по его словам, подтолкнули его к занятию хакерством и совершению преступлений.

Сын депутата Госдумы от ЛДПР Валерия Селезнева был задержан в начале июля 2014 г. на Мальдивах, а позже доставлен на американские остров Гуам, а потом в Сиэтл. Российский МИД и депутат Селезнев назвали арест Романа Селезнева похищением и недружественным шагом по отношению к России.