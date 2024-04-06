Минобороны сообщило о поражении пяти лодок ВСУ в местах загрузки у Днепра
Пять лодок ВСУ поразили в местах загрузки десанта на левом берегу Днепра, сообщил начальник пресс-центра группировки «Днепр» Роман Кодрян.
«В ночное время велся контроль передвижения плавсредств по реке Днепр, пять лодок противника были поражены артиллерией и ударными БпЛА в местах загрузки десанта и при попытках приблизиться к левому берегу», – говорится в обращении.
Потери со стороны Украины на херсонском направлении составили два автомобиля, САУ «Паладин», гаубицы M777, Д-20 и Д-30.
13 марта глава Херсонской области Владимир Сальдо сообщил, что российские морские пехотинцы, десантники и добровольцы провели «дерзкий рейд» на правый берег Днепра, высадившись у основания Антоновского моста. По его словам, российские военные отошли на левый берег «без безвозвратных потерь».
9 ноября 2022 г. министр обороны РФ Сергей Шойгу отдал приказ об отводе российских войск из Херсона на левый берег Днепра. Необходимость такого шага объяснялась стремлением сохранить жизни военнослужащих и боеспособность войск. Спустя два дня Минобороны РФ отчиталось о завершении вывода войск из Херсона, сейчас город находится под контролем Украины.