Киргизия ожидает оперативной проверки инцидента с участием семьи их дипломата

13 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что полицейскими в Москве проводился профилактический обход жилого сектора. По ее словам, одна из жительница отказалась предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, и заявила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Волк отметила, что полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали. Проверка инцидента еще идет, говорится в сообщении.