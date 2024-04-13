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Киргизия ожидает оперативной проверки инцидента с участием семьи их дипломата

Ведомости

МИД Киргизии надеется, что проверка действий московских полицейских в отношении семьи дипломата республики будет проведена оперативно и объективно. Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Ожидаем, что служебная проверка будет проведена оперативно, объективно и комплексно с учетом видеозаписей нагрудных камер самих полицейских и фотоматериалов, представленных посольством», – говорится в сообщении.

Ранее в ряде Telegram-каналов появилась информация о том, что в квартиру дипломата посольства Киргизии в России якобы могли незаконно проникнуть полицейские, однако официально эта информация не подтверждена.

12 апреля МИД Киргизии сообщил, что выразил советнику-консулу посольства РФ Андрею Бурьеву озабоченность действиями сотрудников полиции в отношении членов семьи советника посольства, которые «грубо нарушили» положения Венской конвенции «О дипломатических сношениях». Бурьев в ответ выразил сожаление и сообщил, что МИД России получил ноту протеста, сейчас проводится проверка.

13 апреля официальный представитель МВД России Ирина Волк в своем Telegram-канале написала, что полицейскими в Москве проводился профилактический обход жилого сектора. По ее словам, одна из жительница отказалась предъявлять какие-либо документы, удостоверяющие ее личность, и заявила, что является супругой сотрудника посольства Киргизии. Волк отметила, что полицейские в квартиру не входили, физическое и психологическое воздействие на жильцов не оказывали. Проверка инцидента еще идет, говорится в сообщении.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также заявила об уважении нашей страной Венской конвенции и незыблемости дипломатического статуса. По ее словам, «расследование, о котором заявили коллеги в МВД, дополнительно это подчеркивает».

В МИД Киргизии в ответ заявили, что «с удовлетворением восприняли комментарий» Захаровой, однако сообщение Волк все же вызывает у них некоторые вопросы.

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На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

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