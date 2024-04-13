Иордания временно закроет воздушное пространство
Управление гражданской авиации Иордании временно закроет воздушное пространство страны с 23:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает агентство Petra.
В сообщении издания в соцсети Х говорится, что управление «принимает решение закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов на временной и профилактической основе, начиная с 20:00 UTC, то есть 23:00 по местному времени, на следующие несколько часов». Изменения принятого решения будут происходить «в соответствии с развитием событий».
1 апреля израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.
13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщал, что США считают вероятным, что Иран атакует Израиль утром 14 апреля.