Иордания временно закроет воздушное пространство

В сообщении издания в соцсети Х говорится, что управление «принимает решение закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов на временной и профилактической основе, начиная с 20:00 UTC, то есть 23:00 по местному времени, на следующие несколько часов». Изменения принятого решения будут происходить «в соответствии с развитием событий».