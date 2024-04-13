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Иордания временно закроет воздушное пространство

Ведомости

Управление гражданской авиации Иордании временно закроет воздушное пространство страны с 23:00 по местному времени (совпадает с московским), сообщает агентство Petra.

В сообщении издания в соцсети Х говорится, что управление «принимает решение закрыть воздушное пространство Иордании для всех прибывающих, вылетающих и транзитных самолетов на временной и профилактической основе, начиная с 20:00 UTC, то есть 23:00 по местному времени, на следующие несколько часов». Изменения принятого решения будут происходить «в соответствии с развитием событий».

Skynews Arabia пишет, что решение было принято в связи с эскалацией в регионе.

1 апреля израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.

13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни.

Телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщал, что США считают вероятным, что Иран атакует Израиль утром 14 апреля.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

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