Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских беспилотников
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск беспилотников со стороны Ирана. Об этом говорится в сообщении оборонного ведомства в соцсети Х.
«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону территории государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и следит за обстановкой. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели», – уточняет ЦАХАЛ.
Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) также подтвердил запуск беспилотников в сторону Израиля, сообщает агентство IRNA.
1 апреля израильская авиация нанесла удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. Здание было полностью разрушено, по последним данным, погибли 13 человек, в том числе бригадный генерал иранского Корпуса стражей исламской революции Мохаммед Реза Захеди. Иран тогда пообещал ответить Израилю, а Израиль, в свою очередь, пообещал нанести ответный удар в случае атаки Тегерана.
13 апреля Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) объявила об изменениях в инструкциях управления тыла, которые включают в том числе отмену всех образовательных мероприятий и занятий в учебных учреждениях в ближайшие дни.
Телеканал Al Jazeera со ссылкой на американского чиновника сообщал, что США считают вероятным, что Иран атакует Израиль утром 14 апреля.