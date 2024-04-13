Армия обороны Израиля сообщила о запуске иранских беспилотников

«Некоторое время назад Иран запустил БПЛА со своей территории в сторону территории государства Израиль. ЦАХАЛ находится в состоянии повышенной боевой готовности и следит за обстановкой. Система ПВО находится в состоянии повышенной боевой готовности одновременно с самолетами ВВС и кораблями ВМС, которые выполняют задачу по защите неба страны. ЦАХАЛ контролирует все цели», – уточняет ЦАХАЛ.