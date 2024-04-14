Ирак закрыл воздушное пространство
Ирак закрыл воздушное пространство, сообщило Иракское агентство новостей (INA) со ссылкой на министра транспорта страны Раззака аль-Садави.
«Воздушное пространство Ирака было закрыто, и воздушное движение прекращено», – сказал он.
ТАСС со ссылкой на источник сообщает, что Росавиация запретила российским авиакомпаниям использовать для полетов воздушное пространство Ирака и Израиля.
Ранее Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) подтвердила запуск беспилотников со стороны Ирана. Как сообщает The Times of Israel, израильские военные обнаружили более 100 дронов. Корпус стражей исламской революции Ирана (КСИР) также подтвердил запуск беспилотников в сторону Израиля, сообщает агентство IRNA.
1 апреля Израиль нанес удар по иранскому консульству в сирийском Дамаске. CBS со ссылкой на источники сообщил о предупреждении США о том, что Иран может ударить в ответ «более чем 100 беспилотниками и десятками ракет». Президент США Джо Байден заявил журналистами, что, по его мнению, Иран нападет на Израиль «скорее раньше, чем позже».