Россия наложила вето на проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Россия и Китай предлагают дополнить резолюцию еще одним пунктом. В нем содержится призыв ко всем государствам, прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, «принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе». Также необходимо «добиваться посредством переговоров скорейшего достижения соответствующих надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений».