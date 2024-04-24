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Россия наложила вето на проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе

Ведомости

Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию США о неразмешении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе после отклонения поправки РФ и Китая.

Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Россия и Китай предлагают дополнить резолюцию еще одним пунктом. В нем содержится призыв ко всем государствам, прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, «принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе». Также необходимо «добиваться посредством переговоров скорейшего достижения соответствующих надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений».

Совет Безопасности ООН отклонил поправку России и Китая, после чего Россия проголосовала против резолюции США и Японии.

Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие американо-японской резолюции создало бы «негативный прецедент». Своим предложением США пыталось путем задействования площадки Совбеза создать новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений, в обход профильных площадок и без должной экспертной проработки. По ее словам, Россия в ближайшее время внесет собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать как результаты обсуждения американо-японского документа, так и собственные наработки.

Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия. По его словам, США и их союзники, «пытаясь уличить Россию в абсурдных планах ядерной милитаризации космоса», хотят сохранить в нем полную «свободу рук» для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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