Россия наложила вето на проект резолюции о неразмещении ядерного оружия в космосе
Россия заблокировала в Совете Безопасности ООН резолюцию США о неразмешении оружия массового уничтожения (ОМУ) в космосе после отклонения поправки РФ и Китая.
Постоянный представитель России при ООН Василий Небензя заявил на заседании, что Россия и Китай предлагают дополнить резолюцию еще одним пунктом. В нем содержится призыв ко всем государствам, прежде всего тем, которые обладают крупным космическим потенциалом, «принять срочные меры для того, чтобы навсегда предотвратить размещение оружия в космическом пространстве, применение силы или угрозы силы в космическом пространстве и из космоса в отношении Земли, а также с Земли в отношении объектов в космосе». Также необходимо «добиваться посредством переговоров скорейшего достижения соответствующих надежно контролируемых юридически обязывающих многосторонних соглашений».
Совет Безопасности ООН отклонил поправку России и Китая, после чего Россия проголосовала против резолюции США и Японии.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявила, что принятие американо-японской резолюции создало бы «негативный прецедент». Своим предложением США пыталось путем задействования площадки Совбеза создать новые международно-правовые обязательства в области космической безопасности, выходящие за рамки действующих договоров и соглашений, в обход профильных площадок и без должной экспертной проработки. По ее словам, Россия в ближайшее время внесет собственный проект резолюции СБ ООН, который будет учитывать как результаты обсуждения американо-японского документа, так и собственные наработки.
Первый заместитель постпреда России при ООН Дмитрий Полянский отметил, что американо-японский проект резолюции о запрете ядерного оружия в космосе имеет подвох, поскольку документ не ограничивает размещения там другого вида оружия. По его словам, США и их союзники, «пытаясь уличить Россию в абсурдных планах ядерной милитаризации космоса», хотят сохранить в нем полную «свободу рук» для того, чтобы наращивать собственные продвинутые неядерные космические вооружения.