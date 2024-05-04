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Politico: Киев просит у США в приоритетном порядке беспилотники MQ-9 Reaper

Ведомости

Власти Украины в последние месяцы проявляют все больший интерес к разведывательным американским беспилотникам MQ-9 Reaper, которые заняли первое место в списке запрашиваемых ими вооружений, пишет Politico.

Отмечается, что Киев планирует летом проведение операций и «ищет новые способы выявления российских целей глубоко за линией соприкосновения». ВСУ рассчитывают на усиление своего разведывательного потенциала при помощи этих беспилотников, но Вашингтон опасается в свою очередь, что Россия будет сбивать эти аппараты.

MQ-9 Reaper используется в первую очередь для сбора разведывательной информации, но за счет своего технического оснащения и высокой продолжительности автономной работы может также наносить удары по высокомобильным целям. Politico указывает на то, что ранее украинская сторона использовала уже Reaper для разведки и нанесения ударов, теперь же речь идет только о разведке.

Целиком один комплекс состоит из беспилотника самолетного типа, оснащенного датчиками и вооружением, наземной станции управления, системы основной спутниковой связи Predator и запасного оборудования, а также бригад по эксплуатации и техническому обслуживанию. Во время боевого вылета задействованы двое членов экипажа: пилот удаленно управляет самим беспилотником и еще один член летного состава управляет датчиками и вооружением.

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Любое использование материалов допускается только при соблюдении правил перепечатки и при наличии гиперссылки на vedomosti.ru

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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