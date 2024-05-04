Politico: Киев просит у США в приоритетном порядке беспилотники MQ-9 Reaper

MQ-9 Reaper используется в первую очередь для сбора разведывательной информации, но за счет своего технического оснащения и высокой продолжительности автономной работы может также наносить удары по высокомобильным целям. Politico указывает на то, что ранее украинская сторона использовала уже Reaper для разведки и нанесения ударов, теперь же речь идет только о разведке.