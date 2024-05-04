Politico: Киев просит у США в приоритетном порядке беспилотники MQ-9 Reaper
Власти Украины в последние месяцы проявляют все больший интерес к разведывательным американским беспилотникам MQ-9 Reaper, которые заняли первое место в списке запрашиваемых ими вооружений, пишет Politico.
Отмечается, что Киев планирует летом проведение операций и «ищет новые способы выявления российских целей глубоко за линией соприкосновения». ВСУ рассчитывают на усиление своего разведывательного потенциала при помощи этих беспилотников, но Вашингтон опасается в свою очередь, что Россия будет сбивать эти аппараты.
MQ-9 Reaper используется в первую очередь для сбора разведывательной информации, но за счет своего технического оснащения и высокой продолжительности автономной работы может также наносить удары по высокомобильным целям. Politico указывает на то, что ранее украинская сторона использовала уже Reaper для разведки и нанесения ударов, теперь же речь идет только о разведке.
Целиком один комплекс состоит из беспилотника самолетного типа, оснащенного датчиками и вооружением, наземной станции управления, системы основной спутниковой связи Predator и запасного оборудования, а также бригад по эксплуатации и техническому обслуживанию. Во время боевого вылета задействованы двое членов экипажа: пилот удаленно управляет самим беспилотником и еще один член летного состава управляет датчиками и вооружением.