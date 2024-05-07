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В Аргентине начался суд над задержанным по запросу Киева россиянином

Ведомости

В Аргентине начался суд по вопросу экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Кристиана Рубилара.

«Сегодня мы представляем исключения – статус беженца, подача заявления на гражданство – и предоставляем доказательства», – пояснил юрист.

Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове. Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ) взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Чуркин-старший якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.

В то же время, по утверждению ГБР, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге, поэтому разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Чуркин-младший якобы поручил руководителю предприятия подать в полицию заявление о совершении тяжкого уголовного преступления представителями банка. Заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.

Чуркин был задержан в Аргентине 30 января, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В феврале защита россиянина подала прошение о предоставлении ему политического убежища.

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Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации).

Правила применения рекомендательных технологий в виджетах рекламно-обменной сети «СМИ2», размещенных на сайте vedomosti.ru

Все права защищены © АО Бизнес Ньюс Медиа, ИНН/КПП 7712108141/771501001, ОГРН 1027739124775, 127018, г. Москва, ул. Полковая, дом 3 строение 1, помещение I, этаж 2, комната 21. 1999—2024

Сетевое издание Ведомости (Vedomosti)

Решение Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) от 27 ноября 2020 г. ЭЛ № ФС 77-79546

Учредитель: АО «Бизнес Ньюс Медиа»

И.о. главного редактора: Казьмина Ирина Сергеевна

Электронная почта: news@vedomosti.ru

Телефон: +7 495 956-34-58

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