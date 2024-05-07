В Аргентине начался суд над задержанным по запросу Киева россиянином

Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове. Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ) взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Чуркин-старший якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.