В Аргентине начался суд над задержанным по запросу Киева россиянином
В Аргентине начался суд по вопросу экстрадиции на Украину россиянина Игоря Чуркина. Об этом пишет «РИА Новости» со ссылкой на адвоката Кристиана Рубилара.
«Сегодня мы представляем исключения – статус беженца, подача заявления на гражданство – и предоставляем доказательства», – пояснил юрист.
Чуркина подозревают по ст. 383 УК Украины (заведомо ложное сообщение органу досудебного расследования о совершении уголовного преступления, сопряженное с обвинением лица в особо тяжком преступлении). ГБР Украины обвиняет отца Чуркина и его помощника в попытке сохранить имущество своего предприятия во Львове. Крупное украинское предприятие ООО «Львовские автобусные заводы» (ЛАЗ) взяло значительный кредит в государственном банке под залог своего имущества. Чуркин-старший якобы потратил деньги по своему усмотрению и отказался возвращать кредитные средства банку.
В то же время, по утверждению ГБР, он не хотел терять имущество предприятия, которое находилось в залоге, поэтому разработал схему блокирования проведения аукциона по продаже залогового имущества украинским банком. Чуркин-младший якобы поручил руководителю предприятия подать в полицию заявление о совершении тяжкого уголовного преступления представителями банка. Заявление стало основанием для регистрации уголовного производства и наложения ареста на залоговое имущество.
Чуркин был задержан в Аргентине 30 января, сейчас он находится под подпиской о невыезде. В феврале защита россиянина подала прошение о предоставлении ему политического убежища.